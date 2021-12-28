人民网12月28日电（记者孙广勇）第二届“中领杯”泰国中国语言文化大赛12月26日于泰国清迈崇华新生华立学校举行。本次大赛由中国驻清迈总领馆发起，清迈崇华新生华立学校与清迈大学孔子学院联合承办。

中国驻清迈总领事吴志武、泰国民教委副秘书长巴乐帕等嘉宾出席大赛决赛并发表致辞。

此次大赛与第一届相比，比赛范围由泰北拓展至全泰近500所学校，报名参赛人数由去年的103人激增至1232名，组委会收到942份参赛作品。大赛分为“中国乐器演奏”、“毛笔书法”、“硬笔书法”、“中国厨艺”、“中文歌曲”、“中文主题演讲”六个项目。

吴志武总领事表示，去年首届“中领杯”中国语言文化大赛成功举办，极大激发了泰北青少年学习中国语言文化的热情，成为泰北华教的重要品牌活动。作为大赛发起方和主办单位之一，中国驻清迈总领馆愿继续加强与有关各方的协作，共同助力泰北华文教育事业发展，激励更多青少年成为传承中泰世代友好交流的生力军，不断为“中泰一家亲”添砖加瓦。

清迈崇华新生华立基金会主席陈潮真表示，“中领杯”大赛既是展示泰北乃至泰国华文教育发展的大舞台，也是各参赛学校中文教学交流切磋与相互学习的有益平台，将有力推动泰国中文教育发展，密切中泰文化交流，增进两国民心相通。

“中领杯”已经成为泰国范围内颇具影响力的中国语言文化品牌项目之一，旨在加强泰国各学校间中文教育交流与合作，展示泰国中文教学成果、学生风貌和中文素养，在网络科技新时代背景下推动泰国中文教育教学活动不断创新、向前发展。

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