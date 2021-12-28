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波黑斯坦纳里电厂负责人亚历山大·米利奇的中国情结

2021年12月28日09:50 | 来源：新华网
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　　新华社萨拉热窝12月27日电　通讯：波黑斯坦纳里电厂负责人亚历山大·米利奇的中国情结

　　新华社记者张修智

　　波黑斯坦纳里电厂负责人亚历山大·米利奇经常到电厂的中方营地“蹭饭”，同中国同事一起吃四川火锅。“还是那么美味。”他开心地说。

　　在这座由中国东方电气公司承建的电厂，中方管理团队中以四川人居多，热辣美味的四川火锅是日常“标配”。对于四川火锅的这份热爱，是米利奇及其团队同当地中国建设者间亲密关系的真实写照。

　　米利奇今年44岁，2015年他受斯坦纳里电厂投资方英国EFT集团聘用，开始担任电厂负责人。当时，电厂仍在建设中，缺乏具有丰富电站工作经验的员工，如何组建团队成了一大难题。

　　“电厂是个复杂系统，可能会发生各种危险情况，只有经过高度训练、技能熟练的人才能在电厂工作。一开始，选择和培训当地人员是我们最具挑战性的任务之一。”米利奇说。

　　让他感动的是，在中国合作伙伴的帮助和支持下，一支由150名当地人员组成的团队迅速组建起来，并得到全面培训，助力电厂项目于2016年1月正式顺利运营。如今，也正是这支团队在承担着电厂的运营和维护工作。

　　回忆起在斯坦纳里的过往，米利奇对电厂正式并网发电那一刻最为难忘。“这证明了我们此前所做的一切都是成功和出色的。”

　　开始运营后，电厂不时会遇到各种问题，有时甚至是险情。而在处理这些问题的过程中，中方技术人员的专业表现给米利奇留下了深刻印象，“我和我的团队忘不了他们在处理这些棘手难题时表现出的勇敢、高效和专业”。

　　而在中国合作者眼中，米利奇是兼具号召力与执行力的管理者，他的团队也团结敬业，勤于向中方伙伴学习。“在短短两年内，他带领的年轻团队就迅速掌握了电站运行和维护的关键技术，原计划中方团队要留下30人负责指导电厂运营，现在只需要3人。”东方电气公司斯坦纳里项目技术负责人胡阳说。

　　在与中方团队的相处中，米利奇还常常喜欢用说得很溜的口头禅——“必须的”。凡是中方人员碰到需要他帮助的事情，无论大小，米利奇都是先来一句“必须的”，然后积极予以解决。

　　正是得益于双方的融洽合作，斯坦纳里电厂成为“一带一路”在波黑的标志性项目，给当地带来可观的经济效益和社会效益，同时兼顾生态环保，带动斯坦纳里这个昔日的小村庄成为该国人均收入最高的地区之一。

　　几年来，通过与中方团队的朝夕相处，从爱吃四川火锅，到喜爱与中国同事打成一片，米利奇对中国的热爱越来越广泛。

　　“老亚（亚历山大）是我们的好哥们、铁哥们。”胡阳以“鉴定完毕”的口吻说，“他现在除了爱吃火锅，还经常爱刷中国的电商网站，中国的发展速度和高质量的工业、民用产品都让他赞叹不已。”

　　米利奇的“中国情结”，也随着他一次次到访中国，游历福州、哈尔滨、成都、合肥等地而不断加深。在他发给记者的几张在中国旅游的照片中，有一张拍摄于成都一家火锅店。照片中的米利奇高举酒杯，神情愉悦，而桌子中央，正是翻滚着热辣红油的四川火锅。

(责编：崔越、燕勐)

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