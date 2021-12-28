人民网讯 以色列政府表示，鉴于国内疫情形势出现了变化，以色列领空将在未来一周时间内对外开放。

以色列卫生部长尼赞·霍洛维茨27日在接受以色列“KaNNEWS”电台采访时说，上个月发现奥密克戎毒株感染病例后，国内机场对外关闭了领空，当时感染者是来自外部，现在情况发生了变化，目前奥密克戎病毒在以色列境内蔓延。由于情况发生了变化，对外关闭领空已经没有必要，“我不确定对外开放领空的具体时间，但不会超过一周”。

以色列卫生部27日发布报告说，目前国内新增新冠确诊病例50%是奥密克戎毒株感染病例。报告说，在过去的24小时内，全国新增新冠肺炎确诊病例1760例，其中87例非常严重。

报告指出，为应对疫情新情况，决定采取新的防疫措施，只有持有“绿色徽章”的顾客和工作人员才准许进入面积超过100平方米的商店，包括封闭式和开放式商业综合体，但提供重要服务的药店和生活必需品的杂货店除外，而这些商店每15平方米只能有1个人。

以色列卫生部还强调，当前以色列把50个国家列入了疫情“红色”名单，这意味着未经特别许可，所有以色列人不准前往这些国家。（安国章）

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