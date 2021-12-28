人民网布鲁塞尔12月27日电 （记者任彦）为期两天的第五届欧洲丝绸之路峰会日前在荷兰阿姆斯特丹举行，来自世界各地300多名铁路货运专业人士荟萃一堂，围绕中欧班列的最新发展态势进行了深入交流。

本届峰会由荷兰大型物流和出版企业普罗梅地亚集团主办，线下线上两种方式同步进行。该集团项目经理金·德沃斯告诉人民网记者，欧洲丝绸之路峰会旨在为与中欧班列运营相关的物流和运输企业、政策制定者、学界等搭建一个交流信息、加强合作的平台，以整合资源、促进中欧班列可持续发展。

根据峰会主办方发布的统计数据，在2021年，途径俄罗斯的中欧班列线路没有受到新冠肺炎疫情的影响。1到9月，该线路的集装箱运输量与去年同期相比增长了47%，达到56.87万个标箱，比2020 年全年运输量还多。2020年中欧班列运送货物载重量为2462.4万吨，与2016年相比增长了7.9倍。自2011年3月首趟中欧班列从重庆开出以来，中欧班列开行班次已超过4万次。

主持峰会多场活动的“国际铁路货运新闻网”总编辑玛约维·范莱恩对人民网记者表示，中欧班列开通初期，欧洲很多人对中欧班列的发展前景并不看好，但事实证明这是一条非常成功的国际物流渠道。与海运相比，铁路货运更加快捷；与空运相比，铁路货运成本更低。更为重要的是，铁路货运是国际物流渠道中最为绿色的方式。

芬兰发展合作与对外贸易部长维莱·斯金纳里表示，中欧班列极大缩短货运时间，在时间成本方面具有显著优势。同时，铁路货运碳排放量较低，具有明显的环境保护和可持续性优势。

范莱恩进一步指出，在疫情形势下，中欧班列的优势更加凸显，在海运受阻、空运断航的情况下，中欧班列逆势飞扬，源源不断运送抗疫物资和生产资料，为全球抗疫和保障国际产业链、供应链稳定做出了重要贡献。“本届峰会参会人员盛况空前，大家对中欧班列的发展前景充满信心，希望能借助中欧班列尽快恢复经济。”

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