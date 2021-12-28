新华社德黑兰12月27日电（记者王守宝 高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬27日表示，伊朗核问题全面协议相关方当天在奥地利首都维也纳开始举行第八轮美伊恢复履约谈判，将重点讨论一份“新的共同草案”。

伊朗新闻电视台当天援引阿卜杜拉希扬的话报道说，这份“新的共同草案”涉及取消对伊制裁和核查等问题，是各方在上一轮谈判中达成的。新一轮谈判将聚焦于该草案。对伊朗来说，最重要的问题是伊朗石油可以“无限制”出售，出售资金以外币形式存入伊朗的银行账户。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德当天在例行新闻发布会上表示，解除对伊制裁是伊朗最重要的目标。伊核协议相关方应以“达成良好协议的决心”参加谈判，他呼吁英国、法国和德国在谈判中“认真计划”，不要无谓浪费时间和精力。

他表示，伊朗不会接受伊核协议之外的要求，将坚持其在伊核协议中的利益。如果伊朗在伊核协议框架内的利益得到满足，新一轮谈判将会取得“良好的结果”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重以及伊朗政府领导层换届，谈判举行6轮后暂停。第七轮谈判11月29日至12月17日在维也纳举行。

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