新华社巴格达12月27日电（记者程帅朋 张淼）伊拉克联邦最高法院27日批准了该国10月举行的国民议会选举的最终结果。

据伊拉克通讯社报道，伊拉克联邦最高法院当天驳回“法塔赫联盟”此前对选举结果提出的上诉和停止批准选举结果程序的要求，对国民议会选举最终结果予以批准。

什叶派宗教领袖萨德尔当天发表声明，对联邦最高法院批准最终选举结果表示欢迎，并呼吁尽快组建新政府，以确保伊拉克的和平与稳定。

伊拉克宪法规定，议会选举结果获批后，新一届议会须在15天内召开首次会议，推选议长和两名副议长。议会应在首次会议召开后30天内选出新总统。新任总统随后指派议会最大党团推出的人选出任新总理并在30天内提名内阁人选。

今年10月10日，伊拉克举行新一届国民议会选举。初步结果公布后，部分选举失利的政党表示选举存在舞弊现象，拒绝接受选举结果。11月30日，伊拉克独立高等选举委员会公布选举正式结果，萨德尔领导的“萨德尔运动”获得73个议席，位居首位；与什叶派民兵武装关系紧密的“法塔赫联盟”仅获得17席。

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