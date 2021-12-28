新华社联合国12月27日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯27日就第二个防范流行病国际日发表视频致辞，呼吁国际社会加强团结，共同遏制各种传染病。

古特雷斯说，新冠病毒肆虐表明一种传染病可以“迅速席卷世界”，将卫生系统“推向崩溃的边缘”，并颠覆人们的日常生活；人们并没有从近年来发生的卫生紧急事件中吸取教训；在阻止局部疫情跨境蔓延并发展为全球大流行方面，国际社会仍然没有做好准备。

古特雷斯说，传染病仍然是所有国家面临的“明显和现实的危险”。新冠不会是人类所经历的最后一次大流行病，国际社会必须为下一次卫生危机做好准备。

古特雷斯表示，所有国家尤其是最脆弱的国家，应加大对高质量监测、早期发现和快速反应计划的投资；加强地方一级的初级卫生保健；确保所有人平等获得疫苗等挽救生命的干预措施；实现全民健康覆盖。他强调，国际社会加强团结“将为每个国家提供一个遏制传染病蔓延的机会”。

第75届联合国大会去年宣布，将每年12月27日定为防范流行病国际日。

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