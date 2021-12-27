新华社北京12月27日电（记者成欣、王宾）针对加拿大领导人近日涉华言论，外交部发言人赵立坚27日表示，当前中加关系处于何去何从的十字路口，加方应摒弃对华错误认知，树立客观理性的中国观，推动中加关系重回正确发展轨道。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，加拿大总理特鲁多近日接受采访时，呼吁志同道合的国家团结应对中国“胁迫外交”“挑拨民主国家关系”，表示加方将继续在人权等问题上挑战中国，在贸易等领域与中国开展竞争，同时在气候变化等问题上与中国进行合作。中方对此有何评论？

“加拿大领导人有关言论与事实不符，充满了对中国的误解和误判。”赵立坚说，中国坚持走和平发展道路，坚持同世界各国和平相处、合作共赢，坚持大小国家一律平等，致力于构建人类命运共同体。中国外交光明磊落，从来不搞什么挑拨、胁迫。

他说，事实上，中国才是美国等西方国家“胁迫外交”的受害者。美国炮制孟晚舟事件，企图遏制打压中国高技术产业。以美为首的少数国家打着人权、民主的幌子，在涉港、涉疆等问题上肆意干涉中国内政，企图将他们所谓“规则”强加于中方。“这些才是赤裸裸的胁迫外交！”

“当前中加关系处于何去何从的十字路口。到底视中国为伙伴还是对手？这是加方必须想清楚的根本性问题，也是影响中加关系发展的根本性问题。”赵立坚说。

他表示，中方重视发展中加关系，主张在相互尊重、平等互利基础上发展两国关系，这一立场是一贯和明确的。加方应摒弃对华错误认知，树立客观理性的中国观，奉行积极务实对华政策，同中方相向而行，推动中加关系重回正确发展轨道。

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