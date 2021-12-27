人民网北京12月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持27日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，加拿大总理特鲁多近日接受采访时，呼吁志同道合的国家团结应对中国“胁迫外交”、“挑拨民主国家关系”，表示加方将继续在人权等问题上挑战中国，在贸易等领域与中国开展竞争，同时在气候变化等问题上与中国进行合作。中方对此有何评论？

赵立坚：加拿大领导人有关言论与事实不符，充满了对中国的误解和误判。

中国坚持走和平发展道路，坚持同世界各国和平相处、合作共赢，坚持大小国家一律平等，致力于构建人类命运共同体。中国外交光明磊落，从来不搞什么挑拨、胁迫。事实上，中国才是美国等西方国家“胁迫外交”的受害者。美国炮制孟晚舟事件，企图遏制打压中国高技术企业。以美国为首的少数国家打着人权、民主的幌子，在涉港、涉疆等问题上肆意干涉中国内政，企图将他们所谓“规则”强加于中方。这才是赤裸裸的胁迫外交！

当前中加关系处于何去何从的十字路口。到底视中国为伙伴还是对手？这是加方必须想清楚的根本性问题，也是影响中加关系发展的根本性问题。中方重视发展中加关系，主张在相互尊重、平等互利基础上发展两国关系。这一立场是一贯的和明确的。加方应摒弃对华错误认知，树立客观理性的中国观，奉行积极务实的对华政策，同中方相向而行，推动中加关系重回正确发展轨道。

新华社记者：据报道，尼日利亚近日被迫销毁106万剂已过期的阿斯利康疫苗。媒体披露称，通过新冠肺炎疫苗实施计划从西方国家收到的疫苗运抵尼日利亚时仅剩4到6周的有效期，无法及时投入使用。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道，也注意到塞内加尔、马拉维、刚果（金）等非洲国家都不同程度地面临疫苗过期问题。

疫苗是抗击新冠病毒的利器，是拯救生命的希望。尽管目前全球疫苗产量增加，接种率有所上升，但发达国家和发展中国家之间“免疫鸿沟”仍在扩大。广大发展中国家仍然面临缺苗少苗的困难境地。低收入国家只有5%的人口完全接种疫苗。以非洲大陆为例，13亿人口中只有7.5%的人完全接种疫苗。而少数西方国家囤积的疫苗却远超自身需要，且浪费严重。以美国为例，美国疾控中心数据显示，今年3月至9月美国就浪费了至少1510万剂疫苗。更有美国媒体报道称，美国浪费的疫苗数量远超许多发展中国家的疫苗接种数量。

中国坚持把疫苗作为全球公共产品，向世界特别是发展中国家提供疫苗。当前疫情依然延宕反复。希望有关国家切实履行承诺，向包括非洲在内的发展中国家提供更多安全、有效的疫苗，弥合全球“免疫鸿沟”，真正为人类早日战胜疫情作出贡献。

《人民日报》记者：24日，中国政府同古巴政府签署共同推进“一带一路”建设的合作规划。发言人能否介绍有关情况？

赵立坚：12月24日，中国国家发展和改革委员会主任何立峰与古巴副总理卡布里萨斯签署了《中华人民共和国政府与古巴共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》。这是2018年两国签署的《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》的执行机制，明确将多项契合古巴发展规划的合作作为共建“一带一路”重点合作领域和内容。这将为双方落实元首共识，加强互利合作，深化中古友好增添新动力。

“一带一路”启航八载，合作领域不断扩大，合作成果不断显现。今年前10个月，中国与“一带一路”合作伙伴货物贸易额逆势增长23%。中老铁路正式开通运营。中欧班列开行量货运量跑出加速度。比雷埃夫斯港、瓜达尔港、匈塞铁路等标志性项目稳步推进。中非合作论坛第八次部长级会议、中拉论坛第三届部长会议推动高质量共建“一带一路”在非洲、拉美更加走实。在145个国家和32个国际组织共同支持和参与下，“一带一路”正在成为造福世界的“富裕带”，惠及人民的“幸福路”。

下阶段，中方将同各方一道，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，推动“一带一路”建设与各国发展规划、倡议对接。相信在各方共同努力下，高质量共建“一带一路”在新的一年将继续向前迈进，不断取得高标准、惠民生、可持续的丰硕成果。

中新社记者：26日，神舟十三号航天员乘组在轨开展第二次出舱活动。神舟十三号发射以来，每次重要活动都得到国内国际广泛关注。中国航天取得的成就也为世界瞩目。发言人有何评论？

赵立坚：今年以来，中国航天捷报频传。天问追星、祝融探火、天宫开建。中国航天发射次数再创新高。中国访客两度飞天，更多“中国星”闪耀太空，更多中国时刻点亮宇宙。神舟十三号发射以来，中国航天员已经2次出舱，今年航天员累计出舱次数达到4次，均取得圆满成功。除进行日常科研作业外，中国航天员还举办天宫课堂，展示中国空间站工作生活场景，演示微重力环境下各项实验，为普通民众普及航天知识。中国航天员拍摄的“太空大片”，从空间站视角展现了地球的无穷魅力，激发起我们对共同家园的无比热爱。星汉灿烂，天地同心。我们一直关注神舟十三号航天员每一天的工作，他们取得的每一项进展。他们是中国人民的英雄，也是人类向太空派出的友好使者。

星空浩瀚无限，探索永无止境。我们都是“追梦人”。宇宙探索属于全人类，服务全人类。中国航天取得的成就既是一个个中国奇迹，也是中国和平利用太空所作出的卓越贡献。中方始终本着为全人类谋福祉的精神致力于和平利用外空，以开放姿态，按照“和平利用、平等利用、共同发展”原则，广泛开展国际合作与交流。我们希望与各国一道努力，推动航天事业不断取得新成果，促进人类和平发展不断攀上新高峰。

凤凰卫视记者：据报道，消息人士称美国政府近期向中方提出，拟派主要来自美国国务院和国防部的18名官员赴华，在北京冬奥会期间为美运动员提供安全和医疗支持。接下来还可能将为另外近40名官员递交签证申请。请问中方能否证实？是否将批准相关人士签证申请？

赵立坚：我可以证实的是，中方已收到美方有关人员的签证申请。

此前，美方出于政治操弄的目的，在没有受到邀请情况下，自导自演了所谓不派外交或官方代表出席北京冬奥会的闹剧。对于美方要派由政府官员组成的团队来华并提出签证申请，中方将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理。

我们再次敦促美方践行奥林匹克精神，停止将体育运动政治化，停止任何干扰破坏北京冬奥会的言行。

《中国日报》记者：据报道，26日，南非总统拉马福萨发表声明称，南非前大主教图图当日逝世。中方对此有何评论？

赵立坚：图图是南非著名反种族隔离斗争领袖。中方对图图去世表示深切哀悼，向图图家人表示诚挚慰问。

《澳门月刊》记者：我们关注到近期有媒体报道，立陶宛外长和交通部长宣称要以“辞职”来为未能阻止白俄罗斯化肥继续通过立陶宛运输负责。据报道称，因白化肥企业被美制裁，立政府欲配合美采取禁运措施，但因立企业不愿停止与白方合作而作罢。发言人对此有何评价？

赵立坚：我们对其他国家的内政不予评论。但很明显的一个道理是，得道多助、失道寡助。任何负责任的政府和政治家，都应当基于本国人民的根本利益做出决策，对本国人民负责。站在民意的对立面，注定要遭遇失败。

《北京青年报》记者：据报道，23日，日本福岛县渔业联合会会长野崎哲会见经济产业大臣萩生田光一时称，无法理解将应当保管的污染水排入生活场所的做法。对东京电力公司违反此前承诺，未获相关人员理解即启动排海深感遗憾。韩国外交部官员日前也召见日本驻韩国使馆官员，对日本强行推进福岛核电站污水排海程序表示担忧，并转交了阐明韩方立场的外交信函。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到相关报道。这一报道充分说明，日方一直自我标榜科学、透明地处理福岛核污染水，在日本国内和国际上都没有得到认可。中国有一句成语叫“掩耳盗铃”，意思是说，掩住自己的耳朵去偷铃铛，比喻自欺欺人。日本没有穷尽安全处置手段、没有全面公开相关信息、没有同周边国家和国际机构充分协商。在这种情况下，日本单方面决定向海洋排放核污染水并持续推进排海准备，这是名副其实的“掩耳盗铃”。

近日，中方也通过双边渠道对日方推进核污染水排海准备表示严重关切和坚决反对。日方应认真回应包括周边邻国在内的国际社会关切，尽快撤销排海决定，并停止一切准备工作。

《澳门月刊》记者：据《印度斯坦时报》24日报道，消息人士援引印度安全机构报告称，在中印边境对峙的情况下，中国政府将藏族青少年送到集训营，“灌输”汉化世界观、开展军事训练，为日后招收入伍做准备。其中最小的仅八、九岁。中方试图招募更多藏人入伍，弥补汉族士兵高海拔驻扎劣势。中方对此有何评论？

赵立坚：我可以告诉你的是，《印度斯坦时报》有关报道纯粹是虚假信息，子虚乌有。

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