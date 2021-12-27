新华社北京12月27日电 题：欧盟对华政策不能被立陶宛“绑架”

新华社记者黄泽民

公然在国际上制造“一中一台”的立陶宛，非但不追悔并纠正其错误行径，近日反而要求欧盟对中国“施压”。早在1975年中国与当时的欧共体建立正式关系时，已就台湾问题统一立场。立陶宛如今的作法意在破坏中欧关系大局，干扰中国与欧盟其他成员国合作。面对成员国如此一错再错、执迷不悟，欧盟应在涉及大是大非的原则性问题上保持战略清醒，避免对华政策被一国“绑架”，以实际行动维护中欧关系健康稳定发展。

在前不久给欧盟高层官员的信中，立陶宛外长无理指责中国，以所谓“欧盟统一团结”为幌子，要求欧盟予以“强烈回应”。

立陶宛无视其他欧盟成员国的意愿和利益，任意将一国政治问题扩大化，为了一己之私图谋逼迫地区组织对抗中国。对欧盟来说，如果不讲是非、听任立陶宛摆布，只会加剧内部分歧、损害自身利益。德国《南德意志报》发表评论文章说，西方一直对台湾问题的敏感性表示尊重，立陶宛政府却在未和欧盟伙伴协商的情况下打破这一共识，其他欧盟成员国必须向立陶宛表明，其行为“愚蠢且自私”，是无视盟友利益的行为。德国之声网站日前报道，德国-波罗的海商会已致函立陶宛政府，称立陶宛与中国的紧张关系使立陶宛境内的德国企业陷入困境。

立陶宛不断以身试险且不知悔改，背后明显有某些大国策动和怂恿。美国国务卿布林肯近日继续煽风点火，扬言支持立陶宛，实际上是鼓动立陶宛继续充当美国在欧洲的反华代理人、抹黑中国的“马前卒”。如果欧盟彻底放弃其政策独立性、被牵着鼻子走，牺牲的是自身利益。欧盟对华政策理应由欧盟根据其自身利益决定，而不是为了取悦他人。

说到底，立陶宛错误行径的本质，在于其罔顾国际关系基本准则，严重违反一个中国原则。坚持一个中国原则也是中欧建交和发展双边关系的政治基础。中欧对此早有共识。1975年，时任欧洲经济共同体委员会副主席索姆斯访华，与中方就中国与欧共体建立正式关系达成一致。在台湾问题上，索姆斯表示，“欧共体的所有成员国都承认中华人民共和国政府，并就台湾问题采取了人民共和国所接受的立场。依照这些立场，我确认，欧共体不同台湾保持任何官方关系或缔结任何协定”。这一承诺对欧盟及其成员国构成法定义务和约束，欧方应该言而有信，否则便是自毁信誉，也将极大损害中欧互信与合作。

中国和欧盟是全面战略伙伴，也是当今世界两大独立力量。如今，中欧经济利益融合不断加深，已经成为彼此重要贸易伙伴，双边合作有很大发展空间。中国海关总署发布的最新数据显示，今年前11个月，中欧贸易总值为4.84万亿元，增长20％，势头强劲。面对复杂的国际发展形势，中欧间种种合作成果来之不易，应当倍加珍惜，决不应被某些杂音干扰。

无论从自身根本利益出发，还是从国际公理和正义出发，欧盟对华政策都不应被单一成员国或任何外部势力裹挟。中方发展中欧关系的诚意始终不渝，维护自身主权、安全、发展利益的立场坚定不移。面向未来，欧盟也应从大局出发，继续坚持战略自主，排除干扰因素，与中方相向而行，继续为推进中欧合作注入正能量。

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