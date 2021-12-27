人民网北京12月27日电（符园园、古娜）2009年，中国与巴西的双边贸易额为424亿美元，中国首次超越美国，成为巴西最大的贸易伙伴；2020年，两国贸易总额首次突破1000亿美元大关，达到1017.28亿美元；今年，两国双边贸易额有望再创新高……过去十余年间，中巴经贸关系飞速发展。随着两国经贸合作不断深化，中巴其他领域务实合作也在向纵深发展。近日，巴西驻上海总领事乐思哲接受人民网专访，畅谈对两国合作伙伴关系不断发展的看法。

巴西驻上海总领事乐思哲。受访者供图

缔结友城增进相互了解

中国和巴西于1986年缔结首对友好城市。截至2018年，中巴已成功建立57对国际友好城市关系，巴西成为拉美地区与中国建立友好城市数量最多的国家。在友好城市框架下，中巴在经贸、文化和科技等领域开展了广泛合作。

今年6月，中国江苏省与巴西米纳斯吉拉斯州结为友好省州25周年系列庆祝活动在南京拉开序幕。以此次活动为契机，双方共同举办了经贸合作线上交流会、高等教育研讨等活动，促成了经贸、教育领域多项合作成果。“我认为友好城市关系对于中国和巴西来说是一项有效机制，它就像是一场互利共赢的‘联姻’，为双方提供了一个增进了解的平台。”乐思哲在接受人民网专访时说道。

乐思哲认为，自建立战略伙伴关系以来，两国在各领域的合作交往日益增多，共同利益不断增加，所以，中巴需要建立必要的平台来确保双边交流焕发生机与活力，如中巴高层协调与合作委员会、中巴企业家委员会等。乐思哲强调，除了双边合作机制，跨区域合作平台，如金砖国家合作机制，也同样发挥着重要的作用。“如果说巴西和中国之间的合作关系堪称典范，那一定要归功于我们业已拥有并且很好地利用了这些双边机制。”

进博会架起商贸往来桥梁

11月5日至10日，第四届中国国际进口博览会（进博会）在上海举行。巴西出口投资促进局携手16家巴西企业、机构参展，其中包括肉类加工巨头JBS、大型食品公司BRF。

“我见证了进博会的诞生，当时我就知道，进博会是中国向世界展现对外开放姿态的重要举措。”乐思哲说。

作为连续四届出席进博会的老朋友，乐思哲对于进博会的组织有序印象深刻：“进博会是一场全球盛会，中国的组织工作做得非常好，而且每办一届都会根据之前发现的问题不断进行改进。”

12月3日，“第四届巴西咖啡推广日”活动在虹桥国际咖啡港举办，为巴西咖啡供应商与中国潜在买家搭建起商贸配对、交流合作的桥梁，持续放大进博溢出效应。

乐思哲指出，巴西驻上海总领馆与巴西多家机构保持着密切的联系，如全国工业联合会、巴西出口投资促进局、圣保罗投资促进局等，为巴西企业来华发展提供平台和支持。“我相信会有更多的巴西州政府愿意来中国设立代表处，因为每个人都将从中受益，中国也是如此。”

文化交流促进民心相通

随着两国经贸关系的发展，中巴文化交流也越来越频繁。

近年来，巴西驻华使领馆积极开展巴西电影节、摄影展、巴西文学讲座等各类主题文化活动，通过线上线下双向互动，让中国民众看到了足球和桑巴舞之外的多元立体的巴西。

今年5月，巴西驻上海总领馆向常州市图书馆捐赠了170余册葡萄牙语书籍；11月，“江苏书屋”在巴西正式设立，1600余册中文书籍漂洋过海，抵达米纳斯吉拉斯州。

“打破中巴之间的知识壁垒，没有什么比书籍更合适的了。文学能够拉近中巴人民的距离，加深彼此了解。”乐思哲表示。

除了文化交流，乐思哲认为，中国和巴西还在多个领域加深合作。“在基础设施、城市规划和医疗卫生方面，中巴都有各自成功的经验。在新冠疫情暴发后，两国在疫苗生产方面也积极开展合作。中国和巴西都是发展中国家，同样面临着不少挑战，有很多地方可以互相学习借鉴。”乐思哲说。

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