本报记者 张远南

12月25日，新疆维吾尔自治区人民政府在北京举行第六十五场涉疆问题新闻发布会。来自新疆维吾尔自治区的政府代表、有关专家学者和部分群众用事实真相证明，所谓新疆“强迫劳动”问题完全是美西方反华势力制造的谎言，美西方反华势力企图借此剥夺新疆各族群众通过劳动和就业追求美好生活的权利，遏制新疆稳定发展。

“新疆的现状到底怎么样，最有发言权的是生活在新疆的各族人民，而不是那些不怀好意、戴着有色眼镜看别人的美西方个别政客。”新疆师范大学教授阿不来提·瓦依提在会上表示。

参加工作以来，阿不来提一直担任班主任，近几年走访了居住在南疆农村地区的很多学生家庭，亲眼见证了当地农民在务农的同时，通过做小生意、开出租车、经营合作社、在工厂打工等多种方式提高家庭收入。

“当地政府部门大力鼓励农民们积极、灵活就业，出台了各种切实有效的支持性政策和措施。为了让那些年纪大的农民不出家门就能获得收入，政府发放补贴，帮助改造庭院，教会他们在庭院内种植蔬菜、小规模养殖等技能，千方百计帮他们增加收入。”阿不来提说。

“新疆各族群众各项劳动权益都依法得到充分保障。新疆的劳动状况，由新疆各族劳动者说了算。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相指出，新疆把劳动关系的建立、运行、监督、调处纳入法治化轨道，深入开展常态化劳动执法检查。

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅厅长热合满江·达吾提表示，党的十八大以来，新疆大力实施就业惠民工程，持续加大就业培训力度，积极拓宽就业渠道，有效扩大就业容量，就业形势持续向好，各族群众收入水平不断提升、生活质量越来越高，获得感、幸福感、安全感显著增强。

据新疆维吾尔自治区总工会副主席伊力都斯·木拉提介绍，当地工会组织通过主动参与立法、设立职工法律服务站、成立维护职工权益律师志愿团深入企业等方式依法维护职工的权益。

“我们勤劳致富还需要强迫吗？美西方反华势力抹黑新疆就是为了不让我们过上好日子。对此我们决不答应！”对于美国编造“新疆存在强迫劳动”的谎言，25岁的阿曼古力·阿布都如苏力感到既可笑又可气。她在新疆阿克苏地区阿瓦提县一家纺织公司工作，主要负责财务和员工管理工作，“我希望通过自己的努力创造更加美好的生活”。

“我们凭本事吃饭，靠勤劳致富，心里特别踏实。”镜头前，来自和田地区于田县的玛依努尔一脸的幸福和自豪。起初，玛依努尔在村里做家庭主妇，后来如愿成为服装厂的一名技术员，赚到了钱，生活也得到改善，“白天在公司工作，晚上陪孩子和老人，没有耽误家里的事”。看到玛依努尔找到了不错的工作，她的丈夫更坚定了创业挣钱的决心。在参加政府免费开办的面点课后，他和朋友在县城的开发区开了一家饭馆。现在两口子的月收入都超过了5000元。

新疆岳普湖县铁热木镇村民阿不都克尤木江·热合曼今年承包了200亩地种植棉花。他介绍说，近几年，在国家惠农政策帮扶下，村里办起了农业种植合作社、农机服务合作社。很多村民购买了大马力拖拉机、棉花播种机等农机具，播种、耕作、追肥等作业都实现了机械化。县里、乡里农业部门的技术人员还经常到地里传授节水滴灌、测土配方施肥等新技术。科学化管理和机械化种植节省了大量的人力，降低了成本，提升了产量，提高了收入。200亩棉花不到一天就机采完毕，纯收入达30万元。“幸福是自己奋斗出来的，我们大家靠双手创造幸福美好的生活，绝不允许任何人污蔑抹黑。”阿不都克尤木江表示。

新疆的劳动就业保障政策及实践，符合国际劳工和人权标准。反观美国，大量事实表明，美国才是违反国际劳工组织公约的国家。对此，徐贵相表示，美国应该管一管本国的强迫劳动问题，特别是应该出台一个“印第安人强迫劳动预防法案”。

美国农场工人被排除在劳动立法之外，基本权利得不到应有保护；美国劳动就业领域存在广泛的性别歧视问题，残疾人在就业中受到的歧视和偏见更加令人震惊……谈到这些，徐贵相说：“奉劝美方扪心自问、深刻反省！”

《 人民日报 》（ 2021年12月26日 03 版）

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