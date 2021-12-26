新华社北京12月25日电 中国纺织工业联合会及中国纺织全产业链12家行业协会25日发表严正声明，坚决反对美国单方面通过其国内立法和行政措施阻碍新疆产品进入国际供应链的行为。

美东时间12月23日，美方将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”（以下简称“法案”）签署成法。“法案”将新疆生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的产品。

中国纺织工业联合会及中国纺织全产业链12家行业协会发表严正声明，表示此举引发中国社会、纺织产业界和消费者的极大愤慨。

声明指出，新疆棉是全球业界公认的高品质天然纤维原料，是中国乃至全球纺织工业健康可持续发展的重要原料保障。美国政府打压新疆棉花及其制品的行为，势必严重危害全球纺织产业供应链的安全，对此表示强烈反对。

声明呼吁美国方面正视中国政府、产业界和消费者严正立场，尽快纠正错误的立法和行政措施。呼吁所有国际品牌尊重新疆维吾尔自治区和中国纺织产业界的正当权益，尊重全球消费者的自由选择权利，抵制明显恶意和不公的贸易霸凌，避免商业问题政治化。

声明指出，中国具有世界上规模最大、产业链最为完整和独立的纺织服装工业，同时也建成了全球最大规模的纺织服装中间品市场和零售市场。中国纺织工业与大量国际品牌商、采购商形成了互利共赢的供应链合作关系，有信心，更有能力维护好中国纺织全产业链的产业安全和正当权益。

中国纺织工业联合会欢迎包括美国同业在内的国际品牌、机构实地走访考察新疆棉花产区、纺织服装工厂，独立了解、判断相关事实，愿为相关考察和贸易投资合作提供便利与协助。

作为中国纺织服装产业集体利益的代表，中国纺织工业联合会及纺织全产业链12家行业协会承诺，将继续坚定支持新疆棉花的种植与生产，坚定支持新疆棉及其制品在国内外的贸易与消费，全力支持新疆纺织服装产业的繁荣与发展。中国纺织产业界将与全球伙伴紧密合作，排除干扰，全力保障国际纺织服装产业链供应链的正常运行。

《 人民日报 》（ 2021年12月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)