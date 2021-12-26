李燕飙

新冠肺炎疫情暴发以来，美国境内防控不力，枪支暴力犯罪频发，民众怨声载道。美国政客为快速转移国内视线，竭力通过反华立法向中国转嫁矛盾。当地时间12月23日，美方将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，以国内立法工具实现政治操弄的卑劣行径愈演愈烈。

大打“人权牌”，立法行径实为卑劣戏码。美国在国际上劣迹斑斑，却以所谓“美式人权标准”肆意干涉他国内政，立法已沦为其扩张霸权的工具，不少国家人民深受其害。近年来，美国国会涉及国际人权事务议案数逐年上升，第115届和第116届国会均超过了400部，而第117届国会任期还未过半，就已有345部国际人权议案被提出，其中44.35%的议案内容为指摘他国“人权问题”。观察所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”的出炉过程，可以看到美国会参众两院同恶相济，反华势力苦心酝酿，最后以“冲刺”速度完成所谓立法步骤，其时机选择和对外造势手法都充分说明，此类所谓“法案”无非是精心设计的反华工具、预设剧本的劣质戏码。

国内人权形势严峻，涉疆指摘实为转嫁矛盾。2020年以来，美国人权问题朝着全面性、系统性、持续性方向进一步发展，部分政客对此持“双重标准”，一面对国内人权危机置之不理，一面习惯性地捏造子虚乌有的他国“人权”问题转移矛盾。当前，美国累计新冠确诊病例超过5200万，死亡病例超过81万，在德尔塔、奥密克戎等高危变种不断涌现的严峻形势下，美国部分政客却未将抗疫工作置于首位，而是企图通过反华立法转移民众不满情绪，试图将美国民众对政府抗疫不力、枪支犯罪泛滥等人权问题的愤怒转化为针对中国的对立情绪。所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”的主要推动者马尔科·卢比奥、克里斯·史密斯等议员来自佛罗里达、新泽西等州，都是疫情重灾区。这些政客将大把政治资源耗费在反华事项上，在选区民众真正关心的问题上却无所作为。

反华政客兴风作浪，炮制议案实为追逐政绩。美国涉疆立法从抹黑制裁新疆棉花到污蔑打压新疆光伏企业，从叫嚣“种族灭绝”到打着“强迫劳动”的幌子对中国新疆劳动就业状况指责攻击，种种行径无不体现反华政客逢中必反的荒诞。频繁提交提案是美国国会议员快速提升政绩、延续政治生涯的核心手段，而“反华”则是斯科特·佩里、詹姆斯·麦戈文、马尔科·卢比奥等议员为自己选择的政治人设。这些议员任期内的涉华事务提案均在其涉及国际事务提案数量中占比较高，斯科特·佩里的涉华提案数甚至超过其全部国际事务提案的一半。马尔科·卢比奥常把“中国人权问题”挂在嘴边，并连续提出多部涉疆议案，试图扮演共和党内的外交政策“权威”。如今，这些反华议员正变本加厉，意图借所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”捞取更多政治资本。

泥人禁不起雨打，谎言禁不起调查，美国反华政客的险恶图谋绝不会得逞。美国为其国内政治需要而不顾道德底线，蓄意编造和操弄虚假信息，杜撰“新疆人权”问题的伎俩不会得逞。人民幸福生活才是最大的人权。长期以来新疆坚持以保障和改善民生为重点，切实保障各族人民平等参与、平等发展权利，新疆人民现在和未来的幸福生活必将击碎美国政客们“强迫劳动”的谎言。

（作者单位：西北政法大学反恐怖主义法学院）

《 人民日报 》（ 2021年12月26日 03 版）

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