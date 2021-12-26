美方嘴上喊着“人权”，心里想着霸权，行径则是霸凌。美方编造谎言炒作涉疆议题，制定恶法打压新疆企业，妄图剥夺新疆各族人民劳动致富的权利，是对新疆人权的最大侵犯

美方不顾中方多次严正交涉，将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法。该法案蓄意诋毁中国新疆人权状况，恶意攻击新疆劳动就业保障政策，公然践踏国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。美国以莫须有的罪名挥舞制裁大棒，打压新疆企业，破坏新疆稳定发展，只会让包括新疆各族群众在内的广大中国人民进一步认清美国的霸权本质。

美方指责新疆存在所谓“强迫劳动”问题纯属凭空捏造，毫无事实依据。新疆的劳动就业保障政策及其实践，符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准，契合新疆各族人民过上美好生活的愿望。新疆各族劳动者完全有选择职业的自由，去什么地方、干什么工作都出于自己的意愿，人身自由从未受到任何限制。美方罔顾事实，反复借涉疆问题造谣生事，以“人权”之名，行单边主义、保护主义、霸凌主义之实，严重破坏市场原则，违背世界贸易组织规则，严重损害中美两国企业和消费者切身利益，不利于全球产业链供应链稳定和世界经济复苏。

美国才是真正存在强迫劳动的国家。从历史上看，美国大肆贩卖黑奴和华工、欺压印第安人。近年来，美国刻意逃避劳工保护责任，其国内人口贩运问题泛滥成灾，农业领域强迫劳动触目惊心，私营监狱罪犯沦为奴隶、滥用童工现象普遍存在，女性和残疾人劳动权益屡遭侵害，就业领域歧视问题持续恶化。美国加利福尼亚大学伯克利分校人权研究中心教授劳雷尔·弗莱切直言，现代奴隶制在美国依然存在。美国发布的人口贩运问题报告承认，美国是人口贩运的来源国、目的国、中转国，甚至有美国官员参与贩运人口和强迫劳动。美国是批准全球劳动核心公约数量最少的国家，特别是与强迫劳动问题直接相关的3项重要法律文件，美国至今一项也没有签署。

美方嘴上喊着“人权”，心里想着霸权，行径则是霸凌。长期以来，美国滥用自身金融霸权地位和技术优势，打着“民主”“人权”幌子，将其国内法凌驾于国际法之上，动辄实施“长臂管辖”，“美利坚合众国”已成为国际舆论中的“制裁合众国”。此次签署的所谓法案将新疆生产的全部产品推定为“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的产品，这是赤裸裸的经济霸凌行径，其目的就是“以疆制华”，遏制中国发展。美国前国务卿鲍威尔办公室主任威尔克森曾亲口承认，所谓新疆维吾尔族问题，只不过是美国企图从内部长期搞乱中国、遏制中国的战略阴谋。

当前，中国新疆社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦和顺、人民生活幸福，这是人权得到充分保障的最好证明，是国际社会有目共睹的事实。美方编造谎言炒作涉疆议题，制定恶法打压新疆企业，妄图剥夺新疆各族人民劳动致富的权利，是对新疆人权的最大侵犯。

中国人民不信邪也不怕邪。美国利用涉疆问题搞阴谋诡计，阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，阻挡不了中国不断发展壮大的历史大势。美方应立即停止政治操弄，立即停止侵害新疆各族群众的生存和发展权利，立即撤销各项涉疆制裁打压措施，切实正视并解决好自身存在的问题。

《 人民日报 》（ 2021年12月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)