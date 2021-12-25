新华社北京12月25日电 中国企业联合会25日发表严正声明，坚决反对美国单方面通过其国内立法和行政措施阻碍新疆产品进入国际供应链的贸易霸权行为，坚定支持新疆维吾尔自治区和广大企业维护自身正当权益。

美东时间12月23日，美方将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”（以下简称“法案”）签署成法。“法案”将新疆生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的产品。

作为中国企业代表组织，中国企业联合会发表严正声明，表示美方罔顾事实，通过涉疆法案，推行单边主义、保护主义、霸凌主义。这一行径严重损害了中国企业的合法权益，严重危害了包括维吾尔族劳动者在内的广大劳动者权益，是对新疆各族群众生存权、发展权等基本人权的严重破坏，并将会危害全球供应链和产业链稳定及相关企业的利益，不利于疫情下全球经济复苏，对此表示强烈反对。

声明指出，中国广大企业在生产经营活动中，始终尊重和保障劳动者的宗教信仰、民族文化、语言文字等各方面权益，一贯坚持依法用工，严格执行劳动领域法律法规，依法维护劳动者权益，劳动者的劳动权和就业权得到充分维护。广大企业积极履行社会责任，构建和谐劳动关系，与劳动者共享企业改革发展成果。特别是广大企业在新疆维吾尔自治区积极开展产业扶持、促进就业、扶贫等活动，取得了有目共睹的成绩，促进了新疆经济社会发展，为保障新疆各族人民基本人权奠定了更加坚实的基础。

声明指出，中国企业联合会和广大中国企业完全赞同中国政府相关立场和采取的一切必要反制举措。声明强烈呼吁美国方面正视中国政府、企业界和消费者严正立场，停止以各种借口损害中国企业合法利益，尽快纠正错误的立法和行政措施。

声明指出，公道自在人心，在国内外坚持正义的企业支持下，包括新疆维吾尔自治区企业在内的广大中国企业，团结一致，坚定信心，一定能够排除这种干扰和恶意挑衅，实现企业可持续健康发展。

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