新华社北京12月25日电 题：美所谓涉疆“法案”是霸凌主义的体现、强盗逻辑的延伸——来自涉疆问题新闻发布会的声音

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“美国执意将所谓‘维吾尔强迫劳动预防法案’签署成法，公然插手新疆事务，干涉中国内政，这是霸凌主义的体现、强盗逻辑的延伸、冷战思维的复活。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相25日在北京说，美方此举是完全错误、不得人心的，是危险的。

针对美国日前将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，新疆维吾尔自治区人民政府25日在京举办涉疆问题新闻发布会，通过现场发言和视频参与等形式，邀请新疆干部群众讲述亲身经历，用事实真相回击谎言伪证。

“假人权、真霸权，假关心、真破坏”

徐贵相说，美方所谓“法案”严重歪曲了新疆劳动状况实际，严重违背了国际法和国际关系基本准则，严重践踏了人类社会的共同价值。

他说，新疆切实尊重和保障各族群众的合法权益，出台了一系列积极的就业政策，搭建了一系列就业平台，使各族群众能够通过辛勤劳动过上好日子。美国基于虚假信息和谣言谎言，抱着意识形态偏见，对新疆劳动保障状况说三道四，这种做法不公正、不客观，极其不负责任。

“美国出台的所谓涉疆‘法案’，丝毫影响不了新疆发展进步的历史进程，反而暴露了他们假人权、真霸权，假关心、真破坏的险恶用心。”徐贵相说。

“新疆各族群众各项劳动权益依法得到充分保障，不是美国出台所谓‘法案’能否定的。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提说，在新疆，各族群众完全自愿就业、自主择业，维吾尔族等各族劳动者的各项权益都依法得到保护。无论是从国际公约的定义，从中国法律规定，还是从客观实际看，新疆都不存在所谓“强迫劳动”。

“抹黑新疆就是为了不让我们过上好日子”

发布会介绍，新疆各级政府十分注重营造良好的劳动就业环境，使各族劳动者和企业通过自主自愿、双向选择构建起和谐的劳动关系。来自新疆阿克苏地区的阿曼古力·阿布都如苏力，对美国编造的谎言表示极大愤慨。

25岁的阿曼古力·阿布都如苏力毕业于伊犁师范大学数学教育专业，目前在阿克苏地区阿瓦提县一家纺织公司工作，负责财务和员工管理。大学毕业后，她通过面试成为公司一员，在这里感受到了家一般的温暖。

“我们勤劳致富还需要强迫吗？美西方反华势力抹黑新疆就是为了不让我们过上好日子，对此，我们绝不答应！”她说。

新疆的棉花产业到底有没有“强迫劳动”？新疆喀什地区的棉农阿不都克尤木江·热合曼通过视频连线介绍了新疆棉花采摘情况。

他说，新疆的棉花生产已经实现了高度机械化，村里办起了农业种植合作社、农机服务合作社，即使在忙碌的棉花采摘季节，也不需要大量的“采棉工”，更不存在美国所谓“新疆强迫少数民族采摘棉花”。

“今年我承包了200亩地，选用了机采棉品种，运用了滴灌及测土配方施肥技术和机采棉种植模式，一个人就能管理。200亩棉花不到一天就能全部采摘完。”阿不都克尤木江·热合曼说，机械化种植和管理让新疆棉农既提高了收入，也提升了生活品质。大家靠双手创造的幸福美好生活，绝不允许任何人污蔑抹黑。

“奉劝美方扪心自问、深刻反省”

新疆的劳动就业保障政策及实践，符合国际劳工和人权标准。反观美国，大量事实表明，美国才是违反国际劳工组织公约的国家。对此，徐贵相表示，美国应该管一管本国的强迫劳动问题，特别是应该出台一个“印第安人强迫劳动预防法案”。

“美国存在着大量强迫劳动现象，特别是印第安人在美国遭受的强迫劳动令人触目惊心。美国发展史充斥着对印第安人的驱逐、屠戮和强制同化，印第安人在美国社会日渐式微，成为‘正在消失的种族’。”他说。

美国农场工人被排除在劳动立法之外，基本权利得不到应有保护；美国私营监狱中的强迫劳动状况令人瞠目结舌，强迫童工现象令人发指；美国劳动就业领域存在广泛的性别歧视问题，残疾人在就业中受到的歧视和偏见更加令人震惊……谈到这些，徐贵相说：“奉劝美国领导人扪心自问、深刻反省！”

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