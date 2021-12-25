新华社北京12月25日电 中国纺织品进出口商会25日发表关于反对美方涉疆法案的声明，坚决反对美方对中国新疆纺织服装供应链及其相关产品实施任何限制，强烈敦促美方撤销各项制裁打压措施。

美东时间12月23日，美国将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”签署成法，将新疆生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的产品。

声明称，此举罔顾事实真相，完全违背市场原则和世贸组织规则，严重扰乱正常的国际贸易秩序，严重损害中美两国纺织服装企业和消费者利益，破坏全球纺织服装产业链供应链稳定，中国纺织品进出口商会对此表示强烈不满和坚决反对。

声明指出，美方指责新疆存在所谓“强迫劳动”问题纯属凭空捏造，毫无事实依据。中国纺织服装行业一直致力于维护劳动者体面劳动等权益，为全球纺织服装市场提供稳定高效的供应链服务。新疆纺织服装行业的劳动者与中国其他地方民众一样，依法享有充分的公民劳动就业权利和经济发展权。

声明表示，来自美国政府的粗暴打压不仅会直接伤害到数百万新疆棉农和纺织工人，破坏中国纺织服装供应链的正常运行，还将严重损害美国纺织服装消费者、零售商、分销商和进口商利益，将中美纺织服装经贸合作关系置于危险境地，并将最终伤害到世界纺织服装供应链和产业链各方，这才是真正的侵犯人权。

中国纺织品进出口商会始终欢迎中国纺织服装行业的国际合作伙伴、机构和企业到新疆走一走、看一看，了解新疆的真实情况，也愿意为各国企业在新疆开展贸易投资提供积极支持。

声明表示，商会愿从中美两国业界共同利益出发，与美国相关行业组织和业界加强沟通交流，力争维护中美纺织服装领域经贸关系稳定。同时，希望包括美国在内的全球纺织服装企业和消费者能够认清美方长期以来打着“人权”幌子抹黑中国形象、遏制中国发展的企图，基于事实和真相做出自主的独立判断。

声明还表示，商会坚决支持中国政府对美方的无理行径采取必要措施，做出强有力反制，维护中国企业的合法权益。

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