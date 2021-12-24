人民网约翰内斯堡12月24日电 （记者闫韫明）当地时间12月23号上午，中国第25批赴刚果(金)维和工兵分队结合任务区疫情严峻形势，在营区组织了一场防疫演练。

据中国驻刚果（金）大使馆微信公众号12月20日消息，目前刚果（金）第四波新冠肺炎疫情暴发，为做好疫情防控工作，我维和工兵分队结合任务实际，严密组织防疫演练，检验分队对突发新冠肺炎疫情事件的指挥协调、快速反应、应急处置能力。

演练以“营门口发现一例疑似感染新冠病毒人员”为背景展开，接到营门报告后，我维和工兵分队迅速启动疫情防控应急处置预案，按照“事件报告、指令下达、预案启动、响应集结、应急处置、警戒隔离、核酸筛查、消杀灭毒、观察治疗”9个环节进行全流程、全要素演练。

“各组人员反应迅速、各负其责，较好地完成了演练任务。”一级医院医生张钊表示，此次演练不仅提高了分队在应对疫情突发情况的快速反应和处置能力，更有效地检验了当前疫情防控应急预案的可控性，为科学、迅速应对有可能发生的疫情积累了宝贵经验。

下一步，我维和工兵分队将以此次防疫演练为契机，进一步提高政治站位，坚定信心，健全防疫防控措施，完善应急处置机制，以更高的要求、更严的标准、更实的作风，坚定不移打好打赢疫情防控阻击战。

据了解，自今年9月份部署任务区以来，我维和工兵分队狠抓疫情防控不放松，结合任务点位多、官兵动态分散等实际，制定任务区防疫知识手册、《施工分队任务期间疫情防控措施》，动态更新《维和工兵分队疫情防控方案》，建立“全时段、全方位、全人员”疫情防控体系。截至目前，分队官兵“零感染”。

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