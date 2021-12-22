交换疫苗交接证书。人民网记者 李秉新摄

人民网仰光12月22日电 （记者李秉新）12月22日，又一批100万剂中国科兴新冠疫苗由中国南方航空包机运抵缅甸仰光。中国驻缅甸大使陈海与缅甸卫生部长岱楷温共同出席了交接仪式。

陈海表示，明年初还将有100万剂疫苗由中国云南省通过中缅边境口岸交付缅方，届时中方援缅新冠疫苗总数将达到1000万剂，这是中缅两国抗疫合作的一个重要里程碑。中缅两国抗击疫情合作与经济民生合作体现了人民至上、生命至上理念，真心实意为缅甸国家好，为缅甸人民好，真正体现了中缅命运共同体精神。

岱楷温表示，中缅两国山水相连，比邻而居，胞波情谊深厚。两国在抗击新冠疫情方面进行了全面合作，中国向缅甸捐赠大量疫苗和其他抗疫物资，共同推动边境地区疫情联防联控。相信通过中缅双方共同努力，两国友好与合作将跟随历史步伐与时俱进，克服阻碍，继续加速前行。

缅甸投资与对外经济关系部长昂乃乌在接受记者采访时也表示，感谢中国援缅疫苗，接种者反映中国疫苗质量和效果都很好，非常适合缅甸人民接种。我们把这些疫苗重点投放在生产领域、服务业领域以及边境贸易领域，让接种后的人们放心生产、安心工作，缅甸民生、经济一定会尽快恢复。

为保障在缅中国公民健康安全，中国驻缅甸大使馆和中国驻曼德勒总领事馆日前分别在仰光和曼德勒组织开展在缅中国公民新冠疫苗加强针接种工作，这是继今年5月至7月“春苗行动”后，驻缅使馆和驻曼德勒总领馆践行“外交为民”理念、共筑防疫屏障的又一重要行动，生动体现了中国党和政府以人民为中心、为群众办实事的理念。

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