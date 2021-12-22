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中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营第二梯队顺利抵达任务区

2021年12月22日18:08 | 来源：人民网-国际频道
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维和官兵挥舞国旗进入候机大厅。维和步兵营供图
维和官兵挥舞国旗进入候机大厅。维和步兵营供图

人民网喀土穆12月22日电 （苏航、臧雅麒）当地时间12月21日上午，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营第二梯队350名官兵搭载专机抵达朱巴任务区。至此，700名官兵全部部署到位，开始执行为期一年的维和任务。

据悉，第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营以中部战区陆军第82集团军“铁军旅”为主抽组而成，包括步兵、装甲兵、侦察兵、炮兵、工兵和医疗兵等，他们将接替第七批维和步兵营，担负武装巡逻、隔离冲突、警戒搜查、武装护卫、保护平民等任务。

第一梯队350人已于当地时间12月1日下午抵达，经过14天的隔离观察后，于15日与第七批维和步兵营完成了车辆装备、武器弹药、医药器械、后勤物资、外事关系等多项内容的交接，并于16日上午举行指挥权交接仪式，正式履行维和使命。

在完成维和任务的同时，中国维和官兵还将参加医疗救助、文化交流、人道主义救援等活动，积极响应联合国“为维和而行动”倡议，展现中国军队威武之师、文明之师、和平之师的良好形象。

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(责编：崔越、刘慧)

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