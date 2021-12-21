人民网伊斯兰堡12月21日电 （记者程是颉）12月21日，由中国能建葛洲坝集团承建的巴基斯坦尼鲁姆－杰卢姆水电站工程整体移交证书签约仪式在伊斯兰堡举行，标志着项目履约全部完成，项目建设完美收官。

尼鲁姆－杰卢姆水电站工程位于巴基斯坦克什米尔地区。该项目在尼鲁姆河建设拦河大坝，通过引水隧洞将水引至下游约28.6公里外的发电机组发电，电站总装机969兆瓦，年发电量约为51.5亿千瓦时，占巴基斯坦水电发电量的12%，能解决巴基斯坦全国15%人口的用电紧缺问题，可带来450亿卢比的财政收入，被誉为巴基斯坦的“三峡工程”。

项目首台机组于2018年4月13日开始试运行发电，2019年3月29日四台发电机组成功实现满负荷发电。水电站建成投产后，周边地区居民用电缺口得到有效解决，并通过225千伏输变电线路把源源不断的电能输送到巴基斯坦主要工业城市古吉拉瓦拉，有效带动了巴基斯坦工业发展。截至今年上半年，该电站累计发电量已达133亿度，按10卢比每度电计算，已经产生直接效益1330亿卢比。

尼鲁姆－杰卢姆水电站也是世界水电建设史上的一项经典工程，集众多世界级技术难题于一身，中国能建葛洲坝集团作为土建部分施工总承包商，以周密的施工组织、精湛的建设工艺、优秀的质量控制，圆满完成了这一巨大挑战。项目建设为当地民众提供了大量直接和间接工作岗位，良好履行社会责任，为巴基斯坦人民提供充足低价清洁能源，为巴经济发展注入新动能，为中国同周边国家共建“一带一路”发挥示范作用，向世界亮出中国名片。

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