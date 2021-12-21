新华社万象12月21日电 通讯：中企在老挝援建学校善尽社会责任

新华社记者章建华

从老挝北部3号公路转入一条盘山沥青路，山间蜿蜒一个小时到达谷底河畔，中国南方电网老挝南塔河1号水电站营地映入眼帘。营地附近，两座以“中老友好”命名的学校也呈现出一派崭新面貌。

正在电站营地所在的哈南村学校读初中的南林说：“以前学校是土墙、茅草顶，下雨教室里会漏雨。很感谢（中国公司）给我们建这个学校，我觉得比以前好太多了。”

中国南方电网公司2020年为哈南中老友好学校新建了校舍。“我2003年到这里教书，之前学校没有永久性建筑，校舍和学生宿舍都没有自来水。”37岁的校长温坎·皮查蓬说，新校舍“为学生营造了良好的学习环境。未来，我们打算建一所高中，吸引更多的学生”。

由南方电网投资的老挝南塔河1号水电站是中老电力合作的重点项目。建设伊始，项目就通过捐资助学等特色公益活动，积极与周边村落构建良好社区关系，实现项目运营和地方社会经济发展互利共赢。项目投产后，为当地经济发展提供有力的电力保障，点亮南塔河流域万家灯火。

2020年，南方电网投资46万美元为电站附近的哈南村和旺莱村的学校援建了新校舍。援建项目得到老方高度评价。今年4月，老挝总理潘坎签发特别发展奖章，表彰南方电网的学校援建工作。如今，对比附近其他学校，两所学校的教学条件具有明显优势，很多家住较远地方的学生也选择来这里就读。

旺莱村学校原本坐落在山腰的突出部，三面临崖。如今，南方电网援建的旺莱村中老友好学校迁建在马路边的一片草地上，校区美丽宽敞，设施齐全。

2012年就到村里教书的校长莫塔内说，旧学校条件很差，校舍漏雨，有时候房梁都会断，经常要停课。学校只有小学三个年级30人，教室只有两间。现在的新教学楼很舒适，各种教学用具齐全，学生也增加到100多人，学校还增设了幼儿园。

57岁的旺莱村老村长坎派看着新学校也美滋滋的，他有3个孙辈在这里上学。“很高兴有这个电站项目。现在学校很漂亮，我们很喜欢。我的孙子们可以好好学习，长大后说不定也能当老师啊！”

旺莱村村民森莱3岁的孩子在上幼儿园。“感觉很开心，（中国公司）来投资帮助我们，让孩子可以在学校好好学习，非常感谢。”读到初三就辍学的森莱希望自己的孩子有机会上大学。“我也想让孩子学中文，以后去中国留学。”

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