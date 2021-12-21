新华社北京12月21日电 题：入世谈判亲历者：锚定共赢方向 深化改革开放

新华社记者谢希瑶

“中国要探寻在新发展阶段深入参与多边经贸规则制定和全球经济治理改革之路，为中外企业开展互利合作、实现共赢发展锚定方向。”中国贸促会会长高燕近日在“面向未来，构建开放型世界经济——纪念中国入世20周年”活动上表示。

今年是中国加入世界贸易组织20周年。中国加入世贸组织，在中国对外开放和世界经济全球化进程中具有里程碑意义。这场由中国贸促会主办的纪念活动以线上线下相结合方式在京举行。来自政商学界4000余名代表通过线上或线下方式参会，围绕中国入世20年成功经验与启示热烈讨论。

参会者中，不少是当年中国入世谈判的亲历者。高燕就是其中之一，“共赢”是她职业生涯中的高频词。高燕说，20年来，中国勇敢接受经济全球化的洗礼，化挑战为机遇，不仅自身取得了超预期的经济发展成就，也成为世界经济增长的重要引擎。

曾全程参与中国入世谈判的世贸组织前副总干事易小准说，中国加入世贸组织是我国改革与开放相互促进、中国与世界互利共赢的经典案例，这个战略性决策决定了中国走上全球化道路，决定了中国会有今天的快速发展，并深刻影响着中国经济和贸易政策走向。

国务院发展研究中心副主任隆国强认为，加入世贸组织，深刻改变了我国与世界经济体系的关系，使我国能够充分发挥自身比较优势，深入参与国际分工体系，迅速发展成为世界上最重要的贸易投资大国；为我国参与全球经济治理提供了更好条件，使我国国际影响力持续上升；有力促进了国内经济体制改革，激发了市场主体活力，释放了经济发展潜力。

经济全球化是一把“双刃剑”，中国加入世贸组织曾引发担忧。在谈及入世后中国取得的成就时，“改革”是与会者不约而同提到的关键词。

在国际贸易领域工作数十年、也曾参与中国入世谈判的世贸组织副总干事张向晨在视频致辞中说，中国入世后取得成功的经验可以概括为四点：一是融入经济全球化与推动国内经济体制改革有机结合；二是扩大市场准入与遵守国际通行经贸规则有机结合；三是充分发挥企业市场主体功能与政府市场监管功能有机结合；四是发挥多边贸易体制主渠道作用与实施自主开放、扩大双边和区域合作有机结合。

中国深化税收体制改革是一个缩影。国家税务总局副局长王道树说，中国税务部门不断优化政策制度和征管服务，助力贸易投资发展，服务双向开放。目前，正常出口退税业务平均办理时间已压缩至7个工作日内，全方位推动非接触式办税、缴税常态化，近90%税费事项、99%纳税申报可以网上办理。

“这20年我们积累了宝贵经验，坚持国情与世情相结合、扩大开放和深化改革相促进，发挥比较优势，融入全球化大潮。”商务部世贸司谈判专员傅星国说，实践证明我国经济实现快速发展是在开放条件下取得的，未来经济实现高质量发展也应在更开放的条件下进行。

今年中央经济工作会议指出，坚持多边主义，主动对标高标准国际经贸规则，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。与会者一致认为，世界百年变局和世纪疫情交织，世界经济格局正进行深刻调整，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，我们必须坚持开放不动摇，更加自信自觉地提高开放水平。

高燕说，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，数字经济快速发展等新趋势给多边经贸规则制定和全球经济治理体系改革带来新课题，中国正在不断推动市场开放、制度开放、创新开放，用实际行动推动开放型世界经济。

隆国强认为，要同步推进深化改革与扩大开放，实现改革与开放相互配合、相互促进。坚持以供给侧结构性改革为主线，推进科技自立自强。牢牢把握数字化转型和绿色低碳转型带来的战略机遇，加快形成我国新兴产业国际竞争新优势。准确把握全球经济规则走向，对标高水平国际经贸规则。

“逆全球化的‘回头浪’改变不了经济全球化的浩荡主流。推进贸易投资自由化便利化符合世界发展趋势，符合各国在全球范围有效配置和利用资源的客观经济规律。”张向晨说，中国应积极参与世贸组织改革，积极参与新的国际贸易议题，扩大高水平开放，推动制度型开放，续写中国与世界共赢新篇章。

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