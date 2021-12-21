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新西兰出台新措施应对奥密克戎毒株

2021年12月21日19:11 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿12月21日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰政府21日宣布一系列防疫新措施，严防变异新冠病毒奥密克戎毒株在该国蔓延。

　　在疫苗接种方面，新西兰政府批准从2022年1月17日开始为5至11岁儿童提供新冠疫苗。此外，新政府决定加快推广疫苗加强针，以期在更短时间内完成更多接种。

　　边境管控方面的新措施包括：把须出示72小时行前核酸阴性证明改为须有48小时行前核酸阴性证明；将原定2022年1月17日开始执行的海外入境者可居家隔离措施推迟到2月底以后实施；重新要求海外入境者集中隔离，并将集中隔离时间从目前的7天延长至10天。

　　新西兰新冠疫情应对部长克里斯·希普金斯当天表示，修改上述边境管控措施会对很多人的出行计划造成不便，但从目前奥密克戎毒株全球蔓延趋势看，政府必须作出相应调整。

　　截至21日，新西兰共报告22例奥密克戎毒株感染病例，均为海外输入病例。新西兰政府表示，上述预防措施旨在尽可能防止奥密克戎毒株在社区传播。此外，新政府当天批准将新冠治疗药物Ronapreve用于预防和治疗新冠病毒感染。

(责编：崔越、杨牧)

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