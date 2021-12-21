新华社北京12月21日电 综合新华社驻外记者报道：国务院新闻办公室20日发表《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，全面回顾中国香港特别行政区民主的产生和发展历程，进一步阐明中央政府对香港特区民主发展的原则立场。多国人士认为，香港特区民主发展必须遵循“一国两制”方针和香港基本法，白皮书为香港民主健康有序发展指明方向，有助于正本清源、凝聚共识，推动香港民主继续稳步向前发展，推动“一国两制”在香港的实践取得更大成功。

缅甸资深媒体人推哥吞认为，在香港特区第七届立法会选举顺利结束之际，白皮书的发表展现了中国中央政府对香港民主发展的原则立场和为此付出的巨大努力。他说，过去几年，西方支持的反中乱港势力在香港打着“民主”旗号制造混乱，企图将香港民主发展引入歧途。中国中央政府采取一系列举措，推动香港民主发展重回正轨。

俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基表示，中国中央政府在“一国两制”方针的指引下，尽一切努力保障香港社会稳定、维护香港民主制度。“一国两制”在实践中体现出强大生命力和制度韧性，有利于香港的发展繁荣。

埃及开罗大学法学教授舒基·赛义德说，完善香港的法律制度、民主制度，推动了香港的持续繁荣稳定，保护了香港市民的各项基本权利。相信香港在“一国两制”方针指引下，其政治、经济、文化以及民主制度必将得到更好更充分发展。

几内亚兰萨纳·孔戴综合大学国际关系教授科林·科伊沃奇表示，香港回归祖国后取得辉煌发展成就，这与实施“一国两制”密不可分。香港事务纯属中国内政，西方国家无权干涉。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克说，香港回归祖国后取得的各项成就有目共睹，中国中央政府也给予香港更多发展民主的机会。香港事务纯属中国内政，外部势力无权干涉。白皮书对这些外部干涉进行了及时回应。

法国中国问题专家莱娅·贝西强调，白皮书非常重要，它在回顾香港民主的产生和发展历程同时，勾画出“一国两制”下香港民主发展的光明前景。

日本明治学院大学教授宋立水认为，白皮书系统回顾了香港民主的产生和发展历程，阐明中国中央政府不断完善香港民主制度的举措与信心，相信这将进一步推动香港社会发展、经济繁荣与民生安定。

哈萨克斯坦文化和信息部前部长叶尔特斯巴耶夫说，白皮书回顾阐述了香港在回归后民主制度如何建立、得到保障以及不断发展的历史，有助于香港民众对民主、稳定与发展产生更深层次的认识，意义重大。

乌干达《新愿景报》记者穆巴拉克·穆加博认为，白皮书指明了香港民主发展前进的方向，有助于加强年轻人对香港民主发展的正确理解。

泰国国家发展管理研究生院社会发展与管理战略学院助理教授李仁良说，只有人人参与和促进社会稳定、经济繁荣的民主，才是符合人民意愿的民主，中国根据实际情况发展和完善了香港特区的民主制度，这是对民主的最好诠释。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托表示，“一国两制”解决了香港的历史遗留问题，是香港保持长期繁荣稳定的最佳制度和香港民主发展的根本保障。完善选举制度是香港民主发展的重要实践，必将继续有力促进香港经济社会的持续发展。（参与记者：耿鹏宇、吴丹妮、姜俏梅、张改萍、张东强、车宏亮、郑扬子、刘芳、宋宇、张继业、顾梓峄、倪瑞捷）

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