人民网北京12月21日电 （记者李欣怡）2022年1月1日，《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》将生效实施，中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁接受记者采访时表示，中柬自贸协定是首次将“一带一路”倡议合作独立设章的自贸协定，为共建“一带一路”与市场开放相结合提供了范本。

许宁宁从事了30年中国—东盟经贸合作促进工作，曾多次到访柬埔寨，与柬政府有关经济部长、工商会长等会见交流。他认为，中柬自贸协定是一份开放水平高、覆盖领域广、实现互利共赢的协定，其内容包括序言、16个章节和5个附件。在货物贸易及相关领域，包括货物贸易、原产地规则，海关程序与贸易便利化、技术性贸易壁垒、卫生与植物卫生措施5章。

“中柬自贸协定生效是两国经贸关系发展的新里程碑，预示着双方经贸合作将迎来更广阔的发展前景，标志着双方全面战略合作伙伴关系、共建命运共同体和‘一带一路’合作进入新时期。”

中柬自贸协定中写道，双方应深化全面战略伙伴关系，以“共商、共建、共享”为原则，“开放、绿色、廉洁”理念和高标准、惠民生、可持续的目标为指引，采取进一步行动，落实中柬《关于共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路双边合作规划纲要》和柬埔寨《四角战略第四阶段》中的内容。根据中柬自贸协定安排，双方货物贸易零关税产品税目比例均达到90%以上，许宁宁认为，服务贸易市场开放体现了各自给予自贸伙伴的最高水平。“中柬自贸协定还体现了加强投资合作，开展电子商务、经济技术等领域合作的共识。”

12月16日，商务部副部长任鸿斌在中柬经贸合委会第六次会议上表示，中方愿同柬方一道共同实施好中柬自贸协定和区域全面经济伙伴关系协定，推进基础设施、产能、数字经济、绿色低碳等领域合作，高质量共建“一带一路”；扩大自柬进口，鼓励中国企业赴柬投资，促进电子商务合作，深化区域次区域合作，共同推动中柬和中国东盟经贸关系迈上新台阶。许宁宁表示，今年1—10月，中柬贸易额达109.8亿美元，同比增长45.9%，已提前实现两国领导人制定的2023年贸易额100亿美元的目标。今年以来，柬芒果首次实现对华出口，柬香蕉、大米等农产品对华出口稳步增长。相关数据都体现中柬两国贸易合作不断深化。

“中柬两国企业抓住中柬自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）同期生效的机遇，利用开放市场的有利条件谋求新合作发展。”许宁宁表示。

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