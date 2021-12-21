新华社吉隆坡12月21日电 由中国国务院新闻办公室、中国外文局和中国驻马来西亚大使馆主办的《习近平谈治国理政》第一卷马来文版首发式21日在马来西亚吉隆坡会展中心举办。

马来西亚下议院议长爱资哈尔·阿齐赞·哈伦当天出席活动并致辞，中宣部副部长、国务院新闻办主任徐麟，中国外文局局长杜占元视频致辞。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖、马来西亚国家语文出版局董事会主席阿旺·沙利延，以及马方高层政要、政党领袖、社团组织、媒体、智库代表等各界人士150人参加当天活动。

徐麟在视频致辞中表示，今年是中国共产党成立100周年。一百年来，我们党团结带领人民接续奋斗，创造了彪炳中华民族发展史、世界社会主义发展史、人类社会发展史的奇迹，生动谱写了世界社会主义历史发展的壮丽篇章，成功开辟了马克思主义新境界，为实现中华民族伟大复兴建立了不朽功业，为促进人类进步作出了重大贡献。特别是中共十八大以来，中国特色社会主义进入了新时代，我们党和国家事业取得了历史性成就，发生了历史性变革。这些有目共睹的成就和变革都是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下实现的。《习近平谈治国理政》第一、二、三卷集中体现了习近平新时代中国特色社会主义思想发展历程和脉络，蕴藏着新时代中国发展的“密码”，是理解中国和中国共产党的“钥匙”。《习近平谈治国理政》第一卷马来文版的出版发行，将有助于马来西亚朋友更好了解习近平总书记的思想和情怀。

爱资哈尔·阿齐赞·哈伦在致辞中表示，在习近平主席领导下，中国在不到10年时间里，近1亿农村贫困人口全部脱贫，取得让人赞叹的成就。《习近平谈治国理政》第一卷马来文版可以帮助更多马来文读者更为直观地了解习近平主席在治理国家、实现国家繁荣发展方面的政策和观点。

欧阳玉靖在致辞中表示，中国和马来西亚隔海相望，传统友谊跨越千年，是相互信任的好邻居、合作共赢的好伙伴。《习近平谈治国理政》第一卷马来文版的出版发行，是中马两国人文交流的新成果和传统友好的新见证，必将进一步促进中马两国治国理政经验交流，丰富中马全面战略伙伴关系的内涵，为深化中马关系注入新动力。

首发式上，中马嘉宾共同为首发新书揭幕，中方还向马方嘉宾赠送了新书。

《习近平谈治国理政》第一卷马来文版由外文出版社和马来西亚国家语文出版局共同翻译出版。截至目前，《习近平谈治国理政》第一卷已翻译出版36个语种。

(责编：袁勃、刘军涛)