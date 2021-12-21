人民网讯 当地时间12月18日，博茨瓦纳中国和平统一促进会通过云端举行成立二十周年暨新时代两岸关系发展座谈会。中国驻博茨瓦纳特命全权大使王雪峰出席活动并讲话，全球和统会代表、旅博侨团代表近百人出席活动。本次会议由博和统会会长南庚戌和副会长李松主持。

王雪峰大使（中）。

博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌。

南庚戌通过“促中非交流，加强民间外交”、“反独促统”、“活跃会务，传承中华文化”、“民间力量支持中国和平统一”、“传播中国声音，讲述中国故事”等话题回顾了协会20年来的发展情况并表示，二十年来，博茨瓦纳中国和平统一促进会在使馆的关心下，在各兄弟社团的鼎力支持下，不断发挥理事优势，为团结在博侨胞、提升和改善中国和华人在博形象、加强两国民间交流、促进中博友谊、开展慈善公益事业及促进祖国和平统一大业等方面做出了积极努力，未来我们将继续在反独促统、团结侨胞、慈善公益、促进两岸交流等方面努力，更希望与遍布全球的和统同仁加强合作和交流。

他表示，博和统会将秉持创会宗旨，承前启后、继往开来，继续团结在博侨胞，构建和谐侨社，积极融入当地社会，提升海外华侨华人形象，为促进祖国和平统一大业、推动中博民间友好交流合作贡献力量。

王雪峰高度评价博茨瓦纳中国和平统一促进会成立20年来在推进祖国统一大业、建设和谐侨社、开展公益慈善、传承弘扬中华文化和促进中博民间友好交流等方面所作的贡献，并希望博和统会以成立20周年为契机，总结过去20年发展的有益经验，继承光荣传统，不忘初心，继续高举反“独”促统鲜明旗帜，充分发挥民间优势，促进两岸同胞交流合作，积极争取博政府和社会各界对中国统一大业的理解和支持。大力弘扬爱国主义精神，坚定不移地加强旅博侨胞团结，广泛凝聚共识。积极培育侨界青年接班人，使支持祖国统一、民族复兴的力量薪火相传、日益壮大。

博和统会创会会长乔良表示，中国和平统一大业是全球中华儿女不断为之奋斗的目标，祖国和平统一是全球海内外华侨华人最殷切的期盼，希望中国在全球中华儿女的共同努力下，早日实现目标。

中国社科院台湾研究所陈桂清副研究员在会议上以“牢牢把握两个大局，扎实推进祖国统一”为主题，分享了当前台海局势的看法与分析。凤凰卫视著名新闻评论员庚欣在主题为“发挥海外优势，排除干扰，推动中国和平统一”的分享中，向与会嘉宾介绍了海外和统会的发展历史，并介绍了海外和统会在中国和平统一大业中所产生的重要力量。

与会代表一致表示民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在和民心所向，将继续发挥民间优势，广泛凝聚共识，共担民族大义，顺应历史大势，不断壮大反“独”促统力量，共同推进祖国统一进程，共创民族复兴的美好未来。

(责编：崔越、刘慧)