新华社德黑兰12月21日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德20日在德黑兰举行的例行记者会上说，美国尚未在伊朗核问题全面协议谈判中提出“切实提议或文本”，这给美国的真实意图画上了一个“大问号”。

他说，经过日前在奥地利首都维也纳进行的紧张谈判，伊核问题谈判形成了新的案文，其中纳入了伊朗提出的观点，可以作为未来继续谈判的基础。伊朗尽全力在会谈中达成协议，如果对方提供“切实的文本”，就可以在最短的时间内达成协议。

哈提卜扎德还否认了美国与伊朗在谈判过程中有“直接沟通”的说法，坚称伊朗都是通过欧盟对外行动署副秘书长莫拉向美国传递信息。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重以及伊朗政府领导层换届，谈判举行6轮后暂停。第七轮美伊恢复履约谈判于11月29日至12月17日在维也纳举行。

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