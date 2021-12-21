人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

伊朗外交部：美国尚未在伊核问题谈判中提出“切实提议”

2021年12月21日17:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社德黑兰12月21日电（记者高文成　王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德20日在德黑兰举行的例行记者会上说，美国尚未在伊朗核问题全面协议谈判中提出“切实提议或文本”，这给美国的真实意图画上了一个“大问号”。

　　他说，经过日前在奥地利首都维也纳进行的紧张谈判，伊核问题谈判形成了新的案文，其中纳入了伊朗提出的观点，可以作为未来继续谈判的基础。伊朗尽全力在会谈中达成协议，如果对方提供“切实的文本”，就可以在最短的时间内达成协议。

　　哈提卜扎德还否认了美国与伊朗在谈判过程中有“直接沟通”的说法，坚称伊朗都是通过欧盟对外行动署副秘书长莫拉向美国传递信息。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重以及伊朗政府领导层换届，谈判举行6轮后暂停。第七轮美伊恢复履约谈判于11月29日至12月17日在维也纳举行。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部