新华社罗马12月20日电 综述：奥密克戎毒株在欧洲扩散 多国限制假期出行

新华社记者

圣诞和新年假期临近，然而变异新冠病毒奥密克戎毒株在欧洲进一步蔓延，感染人数持续增加，给节日的喜庆氛围蒙上阴影。

对此，欧洲多国政府升级旅行和社交限制措施，加强入境人员检测，关闭部分公共场所，推进新冠疫苗接种。欧洲卫生专家表示，奥密克戎毒株具有较高传染性与免疫逃逸能力，而现有主要依赖疫苗的防疫方针通常需要数周时间才能产生效果，因此各国政府应进一步采取更果断迅速的防疫措施，限制变异毒株扩散。

正成为主要流行毒株

世界卫生组织20日表示，奥密克戎毒株比德尔塔毒株传播速度更快，且会感染新冠疫苗接种者与感染康复者。根据欧洲疾病预防控制中心20日发布的疫情数据，欧盟已有28国报告奥密克戎毒株感染病例。

截至20日，英国累计报告奥密克戎毒株感染病例45145例。首都伦敦市的奥密克戎毒株感染病例数每两到三天增长一倍。英国卫生安全局公布的数据显示，目前英国的奥密克戎毒株传染数，即R值已超过3，这意味着每个感染者平均能传染超过3人。

法国目前累计奥密克戎毒株感染病例347例。然而医学研究人员表示，实际感染病例数远高于统计数据。法国总理卡斯泰17日在新闻发布会上说，预计奥密克戎到2022年年初将成为在法国的主要流行毒株。

比利时政府前新冠疫情事务发言人、病毒学家埃马纽埃尔·安德烈20日在社交媒体发文说，比利时的新冠病毒感染病例中，奥密克戎毒株感染者已占20%，而这一比例在17日为10%；荷兰卫生部门19日表示，预计奥密克戎年底前可能成为在荷兰的主要流行毒株，可能导致住院病例和重症病例剧增，远超医院负荷能力；爱尔兰卫生部19日发表声明说，该国当日新增的确诊病例中约52%为奥密克戎毒株感染病例，奥密克戎已成为在爱尔兰的主要流行毒株。

限制假期生活

法国首都巴黎市政府18日宣布，取消原计划于12月31日晚在地标建筑巴黎凯旋门和香榭丽舍大街举行的跨年庆典活动。

多个国家已经着手限制民众的新年假期聚集活动。爱尔兰政府规定从12月20日至明年1月30日，所有餐馆、酒吧在晚8点前停止营业，且民众不得于晚8点后在公共场所举行室内活动；荷兰政府18日宣布，从19日至明年1月14日，餐馆、咖啡馆、影剧院、博物馆和室内体育馆等非必需公共场所停业；丹麦从19日起关闭博物馆、动物园，游乐园和各类有现场观众的体育赛事，同时缩短餐厅营业时间至晚上10点。

英国同样公布了圣诞假期的限制措施。首相鲍里斯·约翰逊日前表示，英国现阶段疫情“非常困难”，不排除进一步收紧限制措施的可能。

推进接种加强针

意大利尚未公布针对圣诞和新年的最新防疫政策。意总理马里奥·德拉吉20日说，将根据奥密克戎毒株的数据继续评估圣诞假期的防控措施，而现阶段的关键仍是以最快速度推进接种加强针。截至20日，意大利12岁以上人口中已有超过85%完成全程疫苗接种，其中超过7成已经接种加强针。

截至20日，英国12岁及以上人口中超过81%已接种两剂疫苗，其中超过50%的人员接种了加强针。英国医学界专家及官员疾呼，必须尽快进一步收紧疫情防控措施，以防止可能出现的病例“海啸”。

比利时卫生部门20日决定，将为该国5至11岁儿童接种新冠疫苗。丹麦已出台包括室内和公共交通口罩令等社会管制措施，以及敦促国民接种疫苗加强针等。（执笔记者：周啸天；参与记者：陈占杰、郭爽、王湘江、张毅荣、陈晨、张琪、林晶、潘革平）

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