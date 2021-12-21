新华社联合国12月20日电（记者王建刚）巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆20日在接受新华社记者专访时说，阿富汗局势关乎地区稳定，并对世界和平与稳定产生影响。国际社会应全力以赴，采取有效措施，避免阿富汗局势进一步恶化。

阿克拉姆说，目前，阿富汗面临人道主义和经济双重危机，不排除经济发生“全面崩溃”的可能性。一旦出现这种结果，必将有大批难民从阿富汗涌出，影响巴基斯坦和伊朗等周边国家，乃至影响欧洲等其他国家。他还警告说，经济崩溃将引发社会动乱，导致阿富汗内部重新爆发冲突。“如果阿富汗重新陷入冲突和混乱，毒品走私等犯罪活动以及恐怖组织活动也会变得更加猖獗。”

阿克拉姆表示，巴基斯坦已经承诺向阿富汗提供3000多万美元的人道主义援助，并开放了陆地边界，让人道主义援助物资经巴基斯坦进入阿富汗。此外，巴基斯坦还在巴基斯坦伊斯兰堡和阿富汗喀布尔之间搭建“空中桥梁”，以运输急需药品和食品等。

阿克拉姆说，过去20年来，阿富汗一直依赖外国援助。由于这些外国援助已经被切断，因此必须动员足够的外部援助，确保阿富汗银行系统、企业、农业、健康服务、教育行业等得以恢复，使公务员、教师、医生和卫生工作者等有工资收入。

阿克拉姆说：“希望国际社会能够发挥积极作用，为阿富汗提供迫切需要的援助。”

(责编：崔越、杨牧)