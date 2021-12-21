朱荣生

人工智能作为新一代产业革命的核心技术，受到主要大国高度重视。美国、俄罗斯、英国、法国等纷纷发布战略规划，力图抓住智能化浪潮带来的军事变革机遇，将人工智能融入军事现代化进程，随之而来的安全风险也引发国际社会广泛关注。

今年9月，联合国秘书长古特雷斯在第76届联合国大会一般性辩论中专门提及人工智能问题，呼吁禁止可在没有人为干预的情况夺走人类生命的自主武器。美国前任国务卿基辛格在其新书《人工智能时代》中警告，人工智能是人类迄今为止“最大的敌人”。美国SpaceX公司创始人马斯克也表示，我们对人工智能需要超级谨慎，它可能比核武器更危险。国际社会普遍认为，人工智能在掀起一场军事革命的同时，将在维护全球战略稳定、管控地缘政治竞争、打击恐怖主义、防范恶意网络攻击等方面带来巨大挑战。世界正面对着一项极为艰巨的全球治理课题，需要各国携手努力、共同应对。

美国作为全球人工智能产业规模和技术实力最强的国家，在应对人工智能军事应用带来的挑战与风险方面负有特殊责任。遗憾的是，美国出于一己私利，正将人工智能技术发展引向邪路。根据美国国防部最新发布的数据，2021财年美国对人工智能军事应用的投入达8.41亿美元。种种迹象显示，美国在快速发展智能化武器的同时，处心积虑打压、遏制别国和平利用人工智能技术。2019年2月，美国国防部发布部门人工智能发展战略，提出要加速国家军事智能化进程，以确保对威胁美国家安全的对手保持持久的军事竞争优势，并在人工智能军事应用领域引领伦理道德标准，在全球推广美式价值观。2020年2月，时任美国国防部长埃斯帕称：“美国必须与盟国和合作伙伴一道加快人工智能应用并在国家安全方面处于世界领先地位，以维护其战略地位、战场制胜能力和基于规则的国际秩序。”2021年3月，美国人工智能国家安全委员会发布报告，指责他国人工智能军用应用缺乏伦理约束，提出美国应该继续要求其他国家做出相似安全承诺，这有利于在道义上压制它国的军事智能化进程。美国以意识形态划线、泛化国家安全概念的做法，根本目的是维护自身军事霸权和国际规则领导权，这将加剧意识形态对立和国家间猜忌，割裂世界，给国际对话与合作制造政治障碍。

与美国不负责任行为形成鲜明对比的是，近年来中国多次就人工智能全球治理发出积极倡议，呼吁构建普遍参与的有效多边治理机制，展现出真正的多边主义与负责任大国担当。2020年11月，中国领导人在二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议上强调，中方支持围绕人工智能加强对话，倡议适时召开专题会议，推动落实二十国集团人工智能原则，引领全球人工智能健康发展。

在新中国恢复联合国合法席位50周年之际，中国近日在联合国《特定常规武器公约》第六次审议大会上提交《关于规范人工智能军事应用的立场文件》，提出坚持以人为本、秉持“智能向善”的伦理原则，阐释了中方在人工智能领域践行构建人类命运共同体理念的立场。中方呼吁各国尤其是大国应本着慎重负责的态度在军事领域研发和使用人工智能技术，反对将人工智能技术作为追求绝对军事优势和全球霸权的工具；应加强对人工智能技术的风险预判和技术监管，坚持多边主义、开放包容的原则，推动形成普遍参与、具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范。中方倡议具有鲜明的时代特色，为解决规范人工智能军事应用这一重要课题贡献了中国智慧和方案，彰显了大国气派。

我们正身处科技大发展时代，呼唤新的全球治理理念和模式。泛化国家安全概念、筑起“小院高墙”只会加剧政治分歧和意识形态对立，阻碍各国共享技术红利，最终损人不利己。历史终将证明，只有在联合国框架下构建普遍参与、共商共建共享的国际治理机制，才能确保人工智能军事应用符合国际法，才能将人工智能引向善治的正道。

（作者为清华大学战略与安全研究中心助理研究员）

(责编：王禹蘅、刘慧)