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美疾控中心：奥密克戎成为在美主要流行毒株

2021年12月21日15:15 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿12月20日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心网站20日公布的疫情模型数据显示，截至12月18日的一周，变异新冠病毒奥密克戎毒株感染病例占到总病例数的73.2%。奥密克戎已取代德尔塔毒株成为在美主要流行毒株。

　　美疾控中心数据显示，奥密克戎毒株感染病例增长迅速。美国于12月1日报告首例奥密克戎毒株感染病例。截至12月4日的一周，奥密克戎毒株感染病例数占总病例数的比例仅为0.7%；截至12月11日的一周，奥密克戎毒株感染病例数占比升至12.6%；而截至12月18日的一周，这一比例升至73.2%。

　　美疾控中心数据显示，截至20日，全美已有至少48个州报告了奥密克戎毒株感染病例。

　　近期，美国疫情指标严重反弹，新冠确诊病例、住院病例、死亡病例持续上升。目前全美7天平均日增新冠确诊病例约13万例，其中13日新增确诊病例近20万例。

　　美国儿童新冠病例近期也持续激增。美国儿科学会和儿童医院协会20日发布的最新报告显示，截至16日，美国新增儿童新冠确诊病例近17万例，较前两周上升近28%；美国自疫情暴发以来累计报告近740万例儿童确诊病例。美国单周新增儿童感染病例数已连续19周超过10万例。自今年9月第一周起，美国已累计新增超过230万例儿童确诊病例。

(责编：高歌、刘叶婷)

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