新华社布鲁塞尔12月20日电（记者康逸 李骥志）欧盟委员会20日宣布，允许美国诺瓦瓦克斯公司研发的新冠疫苗在欧盟境内有条件上市，使其成为欧盟批准使用的第五款新冠疫苗。

欧洲药品管理局20日发布公报说，该机构下属人用药品委员会对诺瓦瓦克斯新冠疫苗进行了全面评估，一致认为该疫苗试验数据可靠，符合欧盟的有效性、安全性和质量标准。欧洲药品管理局建议给予诺瓦瓦克斯疫苗有条件上市许可，用于18岁及以上人群预防新冠感染。

欧盟委员会同一天宣布，批准该款疫苗在欧盟有条件上市。欧盟委员会主席冯德莱恩在公报中说，在奥密克戎变异毒株迅速传播之际，需要加强疫苗及加强针接种。诺瓦瓦克斯疫苗是欧盟授权上市的第五款安全有效的新冠疫苗，为欧洲公民抗击大流行提供了额外保护。“希望这项授权能给那些还没有接种疫苗或加强针的人强有力的鼓励，现在是时候去接种疫苗了”。

诺瓦瓦克斯新冠疫苗属于重组蛋白疫苗，需要接种两剂，间隔3周。该疫苗也是欧盟批准使用的第一款重组蛋白疫苗。此前，欧盟已批准使用的4款新冠疫苗分别是美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗、英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗、美国莫德纳公司疫苗和美国强生公司旗下杨森制药公司研发的疫苗。

8月4日，欧盟委员会与诺瓦瓦克斯公司签署合同，诺瓦瓦克斯公司将从2022年第一季度开始向欧盟交付1亿剂诺瓦瓦克斯疫苗。

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