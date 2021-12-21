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最强台风雷伊袭击菲律宾 中国援助物资正紧急运送

2021年12月21日14:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月21日电 （记者赵益普）据中国驻菲律宾大使馆透露，近日台风雷伊给菲律宾相关地区造成了大量人员伤亡和财产损失，中国驻菲使馆对菲政府和人民表示慰问，中国援助的大米、罐头等物资正在紧急运往灾区的途中，很快就可送到灾民手中。

据菲律宾国家警察总部21日通报，台风雷伊目前已造成375人死亡，515人受伤，另有56人失踪。此外，疏散中心还有近10万名灾民无家可归。在受灾最严重的棉兰老岛北部，房屋及基础设施损失约为8120万比索（1比索约合人民币0.13元）。雷伊是继2013年的海燕之后，菲律宾破坏性最强的台风。

据中国驻菲律宾大使黄溪连介绍，为帮助菲政府和人民应对灾情，中国驻菲使馆紧急筹措了价值约800万比索的2万个食品包，每包内装5公斤大米、10个食品罐头和10包方便面。在菲华社团的协助下，这些救援物资正运往宿务、莱特、东西内格罗斯、保和、卡加延德奥罗市、苏里高市等受灾地区，以帮助灾民度过难关。

同时，中国政府捐赠菲律宾政府的4725吨大米已运抵菲律宾港口，其中1500吨运抵宿务，3225吨运抵马尼拉。经紧急协调，菲律宾政府有关部门正在抓紧将这些援助大米运往灾区并分发到灾民手中。“中方将尽最大努力继续支持菲律宾政府和人民的救灾工作。我们祝愿所有灾区人民能够战胜暂时困难，早日恢复正常生活并重建家园。”黄溪连说。

(责编：王禹蘅、常红)

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