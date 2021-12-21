新华社联合国12月20日电 中国常驻联合国副代表戴兵20日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言，强调人道救援应充分尊重叙利亚主权和领土完整。

戴兵说，10年冲突之后，叙利亚深陷经济和人道危机。中方支持国际社会及联合国机构根据紧急人道救援指导原则，加大对叙利亚的援助力度。在叙利亚开展任何人道救援行动，应充分尊重叙利亚主权和领土完整。

他说，跨境机制在政治上、法律上存在争议，应结合地面形势发展及时作出调整，逐步向跨线方式过渡。中方欢迎联合国制定为期6个月的叙西北部跨线人道救援计划，欢迎世界粮食计划署12月9日至10日向叙西北部开展第二次跨线运输，赞赏叙政府积极配合实施联合国计划，敦促土耳其和西北部其他实际控制方及时为跨线救援行动提供准入和安全保障，为物资分发工作提供便利。

他说，应大力支持早期恢复和民生项目。联合国及其合作伙伴在多个领域开展早期恢复项目，但目前有关项目规模较为有限。中方希望联合国在这方面加大投入，帮助叙利亚人民自给自足，降低叙利亚人道需求。

他说，从根本上克服叙利亚的人道挑战，必须综合应对危害叙利亚主权、安全与发展的重大问题。单边制裁给叙利亚带来难以估量的损失与伤害，安理会成员应为消除单边制裁负面影响采取切实措施。有关国家应从非法占领的叙利亚北部领土上撤离，停止一切破坏叙利亚主权和领土完整的行动。国际社会应杜绝双重标准，早日铲除叙利亚境内的恐怖势力。只有这样才能帮助叙利亚恢复和平与秩序，保障叙利亚人民的根本利益。

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