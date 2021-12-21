新华社安卡拉12月20日电（记者郑思远 施洋）土耳其总统埃尔多安20日表示，土政府将采取一系列措施稳定汇率和应对通胀。消息公布后，原本急剧下挫的土耳其里拉对美元汇率大幅反弹，当天涨幅超过20%。

埃尔多安当天在内阁会议后发表讲话时说，土耳其政府将推出一项新的金融替代方案，为本币储蓄因里拉贬值而蒙受的损失提供补偿，以减少汇率波动对储户的影响。此外，政府还将采取大幅提高个人养老金补贴等措施，以减轻民众生活成本压力。

埃尔多安同时表示，土耳其将坚持以降低利率、提高就业和吸引更多投资为优先选项的新经济模式，无意也不需退出现行汇率制度。

土耳其财政部长努尔丁·内巴蒂当天表示，新经济模式具有优势，将通过促进投资、生产、就业和出口帮助土耳其成为赢家。

近期，里拉汇率屡现剧烈波动行情。16日，里拉对美元汇率跌破15比1大关；17日，里拉对美元汇率跌破16和17两个整数关口，创下17.14比1的历史新低。本月以来，土耳其中央银行已经五次干预外汇市场。

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