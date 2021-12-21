新华社华盛顿12月20日电（记者谭晶晶）据美国再生元制药公司和礼来公司的最新表态，变异新冠病毒奥密克戎毒株可能使两款新冠药物疗法有效性下降。

这两款药物疗法分别是再生元制药公司用两种单克隆抗体（简称单抗）组合而成的“抗体鸡尾酒疗法”REGEN-COV，以及礼来公司研发的单抗药物bamlanivimab。

目前美国食品和药物管理局已批准三款治疗新冠患者的单抗药物。除了上述两款，还有美国维尔生物科技公司和英国葛兰素史克公司联合研发的单抗药物sotrovimab。这三款药物均以静脉注射或肌肉注射给药，用于轻中度新冠患者的早期治疗，可降低患者发展为重症的几率。

再生元制药公司16日发布的公报说，虽然其“抗体鸡尾酒疗法”REGEN-COV对奥密克戎毒株的有效性减弱，但对德尔塔毒株仍有效。该公司表示，他们研发的下一代单抗药物对奥密克戎、德尔塔及其他“需要关注”的变异毒株有效，但临床研究至少要到2022年第一季度才会启动。

礼来公司的一位发言人日前表示，由于奥密克戎毒株的刺突蛋白上存在许多突变，其单抗药物bamlanivimab针对病毒的中和活性可能下降。

礼来公司首席执行官戴维·里克斯日前对美国媒体说，该公司正在开发一种新的单抗药物，早期研究数据表明，新药物对奥密克戎毒株更有效，也可以中和德尔塔毒株，目前该药物正处于临床试验阶段。

美国卫生与公众服务部网站17日发布消息说，目前该部门正准备尽快向美国各州卫生部门运送5.5万剂美药管局批准的另一款单抗药物sotrovimab。此前美媒报道说，早期实验数据显示sotrovimab目前对奥密克戎毒株有效，但在美国供应量有限。

近来，奥密克戎毒株在全美加速传播，美国疫情指标严重反弹。美国疾病控制和预防中心网站数据显示，截至20日，全美已有至少48个州报告了该毒株感染病例。

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