《在土中资企业可持续发展融媒体报告》发布会在京举行。国家电投供图

人民网北京12月21日电 （记者白紫微）12月20日，国家电投在京举办“‘碳’寻新希望 筑梦土耳其”发布会，发布《在土中资企业可持续发展融媒体报告》。国家电投董事、工委主任祖斌在发布会上致辞。土耳其驻华大使馆首席商务参赞哈坎·科查特奇，中国外文局国际传播文化中心主任张金庭出席发布会。活动还邀请了国机集团、中国化学工程、中国中车集团、中国电建、中国能建等部分中资企业代表参加。

《在土中资企业可持续发展融媒体报告》由国家电投联合国机集团、中国化学工程、中国中车集团、中国电建、中国能建五家中资企业共同编制，以“‘碳’寻新希望 筑梦土耳其”为主题，紧扣国内、国际普遍关注的“双碳”话题，以清洁能源、气候行动、工业创新为主要内容，扩展到消除贫困、健康福祉、体面工作等国际性议题。报告共分为中文、英文、土耳其文三个版本，内容对标联合国17个可持续发展目标，涵盖中资企业在土耳其履行经济责任、员工责任、客户责任、环境责任、公众责任等方面的亮点实践。

祖斌在致辞中表示，中国共建“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接，为中土两国的交流合作架起新的桥梁。越来越多的中资企业在近些年走出国门，融入土耳其，在能源、建筑、交通等领域与土耳其各方深化互利合作、共享发展成果。在竭诚服务土耳其经济社会发展的同时，中资企业还以一个个互敬、互通、共融的在土中资企业故事，与土耳其各界交流共享具有中国特色、体现中国精神、蕴含中国智慧的优秀文化，努力塑造着可信、可爱、可敬的中资企业形象。

祖斌指出，《在土中资企业可持续发展融媒体报告》是对中资企业助力土耳其可持续发展情况的集中展示，也是对中资企业谋求在土可持续发展的案例推介。这份报告，既是对美好过往的总结，也将对下一步中资企业在土耳其与各方深化互利合作、加强互通共融、共享发展成果产生积极影响。

土耳其知名经济学家、海峡大学亚洲研究中心教授阿尔泰·阿特勒，中国传媒大学教授、政府与公共事务学院学术委员会主任董关鹏分别对报告作了全面、客观、中肯的评价。专家指出，国家电投的国际化发展已呈扬帆起航之势，随着“一带一路”建设的有力推进，越来越多像国家电投这样的企业以海外平台为窗口，在“走出去”的过程中大力加强国际传播能力建设，为更好地讲述中国故事、传播中国声音、树立中国形象，积累了丰富的经验和成果。

(责编：王禹蘅、常红)