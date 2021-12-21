人民网北京12月20日电 （记者詹蕙兰）亚洲基础设施投资银行（亚投行）最新发布的《2021年亚洲基础设施融资报告》指出，中国提升其在全球价值链中地位的过程中，也逐步成为更加成熟的经济体，这将为未来区域发展创造更多机遇。

亚投行首席经济学家埃里克·伯格洛夫表示，中国经济正处于转型的关键期。在当今充满挑战的环境下，中国可以通过保持经济开放、继续参与全球供应链，为地区经济增长和繁荣做出巨大贡献。他认为中国经济在全球价值链的参与将继续提升。

报告指出，中国在过去二十年间深度参与全球价值链，正向附加值更高的全球价值链上游发展。中国在向世界提供高科技领域的中间产品方面发挥着越来越重要的作用。在通过全球价值链的中国出口产品中，高科技制造业的贡献显著增加。

根据报告，自改革开放以来，中国经济发展的内生动力愈加强劲，一些内陆省市在高新技术产业和国际贸易方面的作用也日渐提升。

报告进一步指出，中国有望通过提高在全球价值链的参与程度，加快从疫情冲击中恢复经济。中国在全球价值链中的参与程度将依赖于改善基础设施、加强机构治理、提高港口效率、吞吐能力以及与内陆地区的互联互通。着力于打造绿色供应链经济发展活动，将为中国加强未来国际竞争力提供强大动力。

该报告列出中国在全球价值链中地位提升的几个原因，包括现代基础设施体系的快速增长和升级、外商直接投资的增加、本国海外投资的加速以及软基建的发展和政府对参与全球价值链的政策支持。

另外，报告建议可通过推动数字化进程、参与全球绿色价值链竞争以及促进包容性发展，在全球价值链体系中寻求更多发展机遇。

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