人民网曼谷12月21日电 （记者孙广勇）尽管新冠肺炎疫情肆虐，泰国的进出口贸易仍趋势向上，并驱动泰国产业提振。2021年，外贸出口成为泰国经济的重要支柱之一。位于泰国东部沿海地区的廉差邦港口是泰国最大的集装箱深海港口和物流枢纽，承担了泰国大量进出口业务。

廉差邦港口位于泰国经济中心地带“东部经济走廊”。“东部经济走廊”是“泰国4.0”经济发展战略的一部分，即在东部沿海的罗勇、春武里和北柳三府设立经济特区，通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策吸引高附加值产业落户。泰国东部经济走廊办公室秘书长卡尼表示，未来五年（2022-2026）东部经济走廊投资总额为2.2-2.5万亿泰铢。东部经济走廊发展规划与“一带一路”倡议高度契合，2020年中国成为东部经济走廊投资最多的国家，期待未来有更多中国高科技产业落户东部经济走廊。

廉差邦港口作为泰国东部经济走廊重点推进的项目，被规划成为一座功能齐全，与铁路、公路和内河运输网络相连的，可向泰国全境和相关邻国实施快速配送的现代化港口。

目前，廉差邦港口正在进行三期扩建，共分为五个部分，中国铁建（东南亚）有限公司承建其中部分海事工程，项目有序推进。项目建成后，廉差邦港将有效发挥自身运能，成为“一带一路”沿线的重要港口，进一步提升廉差邦港在湄公河大区域的门户港口地位，对于泰国发展进出口贸易和促进经济长足发展都具有重要的战略意义。

“疫情期间，很多中方员工选择坚守海外，坚持正常施工。在确保员工‘零感染’的同时，项目将于2025年高质量完工，为当地经济发展、中国东盟互联互通发挥更大的作用。此外，我们还从当地招聘了大量泰籍员工来项目工作。通过加强技术培训，使他们满足岗位需求，缓解了受当地疫情影响的民众就业压力。”中国铁建（东南亚）有限公司廉差邦港项目管理人员谢豫说。

中国企业疫情期间坚持正常施工，为泰国基础设施建设、经济复苏的努力得到当地的高度认可。“通过廉差邦港项目建设这一缩影，我看到了在中国企业的帮助下，我们国家经济发展正在恢复活力，相信不久将会变得更好。”在廉差邦港项目工作的泰籍管理人员帕萨维对自己国家的发展充满了希望。

随着疫情趋缓，中国、日本和美国投资者向东南亚投资的趋势有所增加。在泰国宣布将对来自低风险国家和地区的游客免隔离开放，以及逐渐放宽国内各项活动的防疫措施后，当地经济活动和各企业部门已趋向进一步复苏。泰国开泰研究中心经济学家纳塔蓬表示，今年年底泰国疫苗覆盖率将超过70%，这将有助于减少实施封锁措施的必要性，企业业务经营不会中断，加上得到出口仍然强劲、家庭支出从低基数回升以及封锁期间被抑制的消费复苏的支持，2022年泰国经济有望增长3.7%，而其中出口将在经济复苏中占很大比重，机场港口等服务于进出口的基础设施将发挥巨大作用。

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