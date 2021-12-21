人民网罗马12月21日电 （记者韩硕）12月19日，由意大利时尚与文化艺术联合会、意大利·米兰中国文化中心、深圳慈善会·国际文化交流公益基金联合主办的“中意时尚产业发展与高质量人才培养”线上见面交流会首次以云视频方式召开。中意两国资深院校代表、设计师代表纷纷亮相，隔海共话。

会议上，中意双方重点围绕“时尚产业人才培养”相关话题进行了高频互动与深度交流。世界技能大赛服装类首席专家、中央美术学院教授李宁就“在教育领域中如何面对新技术”这一话题，与意大利专家学者展开讨论。NABA米兰新美术学院时尚系主任Nicoletta Morozzi表示，无论是新兴技术还是传统工艺，都没有绝对答案，而是要引导学生找到最适合的自己的选择。对于中国留学生来说，保持自身的逻辑优势，同时将不同文化融合创新，创造出独特的新时尚语言，将会是引领时尚产业发展的路径之一。

面对“意大利如何支持年轻设计师建立品牌”这一话题，意大利布雷拉美院研究生院服装设计系主任、NABA米兰新美术学院终身教授Francesca Liberatore提出，院校老师的行业资源、官方比赛、服装企业的庞大行业网络、成熟企业的分销系统都是青年设计师获得成长、打造品牌的丰厚资源。她讲述了融合意大利的自由奔放与严谨的英国规则的心路历程，并特别向中国留学生提出将本土技术优势与更开阔的设计艺术思维紧密结合的思路建议。

中央美术学院设计学院特聘导师、“世界技能大赛”培训特聘专家谢珩就“设计师如何平衡好个性设计与品牌风格”议题与意方进行交流对话。此外，NABA米兰新美术学院讲师Diletta Cancellato就“如何在教育模式中平衡对设计、技术、市场的关注”议题发表见解，意大利布雷拉美术学院时尚传播教授Alessandro Turci补充发表对于服装行业的哲学思考。

中国服装行业不断蓬勃发展、消费力量不断增长，学习服装设计并且从事服装设计行业的从业人数大幅度攀升，中国近三百家高校开设服装设计专业，且每年新增招生过万人，还有部分学生选择前往意大利、法国、英国和美国作为服装设计留学热点国家。为时尚产业培养高端人才、储备优质力量是支撑行业又好又快发展的重要举措之一。

联合会中国区负责人、公益基金春鹏项目发起人兼项目委员会主任刘嘉宏先生表示，“春鹏计划”项目旨在联动中意双边优质的教育资源与学科领头人，同时对青年学生和设计师进行精准培养和未来优质品牌建设，让学生和从业者没有负担地实现高质量技术能力提升，定向回到国内服务相关企业和实现自我发展。同时，春鹏项目执行负责人许璐也表示，将结合过去培养学生和孵化设计师的经验与未来跟意大利创新式的合作，全力推进项目落地，给时尚服装从业者更多机会与发展，并且在2022年疫情允许情况下，双方将开展更多线下活动及线上定期沟通，以延续双方互动成果，拓展产业发展及人才培养思路。

会后，中意嘉宾均对接下来的合作表示出强烈意愿与期待，2022年双边将根据已有日程规划，继续加快推进系列活动和品牌项目落地实施。

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