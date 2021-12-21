人民网伦敦12月20日电（记者许立群、邢雪）中国驻英国大使馆发言人20日表示，香港特别行政区立法会选举纯属中国内部事务，任何外国无权干涉。英国外交发展大臣伙同其他四国外长对此品头论足、歪曲事实、恶意诋毁，粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，中方表示坚决反对并予以强烈谴责。

12月20日，英国外交发展大臣特拉斯伙同美国、澳大利亚、加拿大、新西兰四国外长发表所谓联合声明，对香港立法会选举结果表达“严重关切”，对中方完善香港选举制度等举措说三道四。对此，发言人强调，12月19日举行的香港特别行政区第7届立法会选举，是香港完善选举制度后的首次立法会选举。特区政府克服疫情防控风险，严格依法有序组织和管理，选举得以公平公正顺利举行。香港摆脱困扰多年的选举乱象，告别对抗撕裂的恶性竞争，呈现出理性建设的选举文化，充分体现了选举的广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性，形成了优质民主、实质民主的成功范本，对于发展符合香港实际情况的民主道路具有重要而深远的意义。

发言人说，必须指出，今天香港民众依法享有远远超出作为英国殖民地时期的更多权利和自由。香港由乱到治、由治及兴的事实已充分证明，中方制定并实施香港国安法、完善香港选举制度、落实“爱国者治港”原则，只会加强香港的法治建设、更好维护广大香港民众的各项权利和自由，只会扩大香港社会均衡有序参与政治、更好推动香港民主制度健康发展，只会更好维护香港长期稳定繁荣。我们将坚定不移地在“一国两制”框架下发展符合香港实际情况的民主制度。香港民主发展前景光明，民主道路必将越走越宽广。

发言人表示，至于《中英联合声明》，它的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英方在香港回归后对香港承担任何责任。英方对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。中国政府管治香港的依据是中国宪法和香港基本法，而非《中英联合声明》。任何外国无权借口这个联合声明插手香港事务。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。任何扰乱香港、以港遏华的图谋都绝不可能得逞。

发言人称，中方强烈敦促英国等几个国家收起伪善的面具，认清现实和大势，尊重中国主权和统一，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政。

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