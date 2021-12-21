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俄罗斯宣布两名德国驻俄使馆人员为“不受欢迎的人”

2021年12月21日05:59 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科12月20日电（记者李奥）俄罗斯外交部20日宣布两名德国驻俄大使馆工作人员为“不受欢迎的人”，以回应德国政府做出的相关“不友好决定”。

　　据俄罗斯媒体报道，德国柏林一法院15日对格鲁吉亚籍男子汉戈什维利被杀案做出判决，一名俄罗斯籍男子被判处终身监禁。该法院认为，俄国家机构可能参与此案。德国外交部同日宣布两名俄罗斯驻德大使馆工作人员为“不受欢迎的人”。

　　俄罗斯外交部20日在一份声明中说，俄外交部当天召见德国驻俄大使冯盖尔，就德国政府宣布两名俄驻德大使馆工作人员为“不受欢迎的人”提出严正抗议。俄方认为，德国法院的判决完全不公正、不客观，具有明显政治倾向性。俄方坚决否认有关俄国家机构参与此案的“毫无根据和不切实际”的指控。

　　声明说，德国大使被告知，两名德国驻俄大使馆工作人员被宣布为“不受欢迎的人”。此举旨在对等回应德国政府做出的相关“不友好决定”。俄方对德方未来可能采取的任何对抗行动将坚定做出对等回应。

　　2019年8月，汉戈什维利在柏林遭枪击身亡。事发后，德方逮捕一名俄罗斯籍嫌疑人。鉴于“俄方拒绝配合德方调查”，德国外交部同年12月宣布将两名俄驻德大使馆工作人员驱逐出境，俄方随后宣布驱逐两名德驻俄大使馆工作人员作为回应。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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