新华社哈拉雷12月20日电（记者张玉亮）中国政府援助津巴布韦的第五批新冠疫苗20日下午运抵津首都哈拉雷。津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加代表津政府到机场接收疫苗。

奇温加由衷感谢新冠疫情以来中方对津方抗疫提供的多方面援助和支持。他表示，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布对非疫苗援助新举措后，津巴布韦成为首批接收中方援助疫苗的国家之一，体现了两国全面战略合作伙伴关系的高水平。中国的疫苗援助对正在面临第四波新冠疫情的津巴布韦意义重大，极大鼓舞了津政府和人民抗击疫情的决心和信心。

中国驻津巴布韦大使郭少春表示，非洲目前仍面临巨大的“免疫鸿沟”。中国支持非洲抗击疫情、保障人民生命安全的态度是坚定和明确的，只要非洲人民有需要，中方就会持续不断地向非洲国家提供疫苗，直至非洲彻底战胜疫情。中方对津政府和人民战胜疫情充满信心。

据介绍，当天运抵的援助疫苗为中国科兴公司生产的新冠疫苗。津巴布韦今年2月15日接收了中国援助的首批国药集团生产的新冠疫苗，此后又接收多批中国援助的国药集团新冠疫苗。

据津巴布韦卫生部公布的数据，截至19日晚，在津全国约1400万人口中，已有405万人接种至少一剂新冠疫苗，其中306万人完成两剂接种。在该国接种的新冠疫苗中，95%以上为中国生产的新冠疫苗。

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