本报记者 任 彦

伊朗核问题全面协议相关方17日在奥地利首都维也纳结束第七轮美伊恢复履约谈判，今年年底前将启动下一轮谈判。

此轮谈判中，伊方就解除制裁和核问题提交了两份提案，作为下一步谈判的基础。伊方要求美方解除制裁，放弃特朗普政府时期实施的极限施压政策，并保证以后不会单方面退出伊核协议。由于美伊围绕本轮“谈判起点”以及伊方新提案分歧明显，谈判曾于12月3日宣布暂时休会，9日起继续举行。

欧盟对外行动署副秘书长莫拉在会后对媒体表示，重启谈判后，各方与伊朗代表团建立了良好的工作关系，伊方的一些新立场已纳入继续讨论的案文中，希望案文能够成为谈判成功的基础。伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里当天在社交媒体上发文说，本周的谈判取得“良好进展”。谈判将在暂停几天后继续举行。伊朗外长阿卜杜拉希扬强调，美国是造成伊核问题当前局势的主要原因。伊朗对全面有效执行伊核协议抱有善意和决心，但美方必须解除其退出伊核协议后对伊朗实施的所有制裁。

中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群表示，第七轮谈判就核领域问题形成新的共同文件，为推进后续谈判进程、推动全面协议最终重返正轨打下了扎实的基础。王群表示，本轮谈判期间，中方就谈判提出了重要思路和建议，并与美国、伊朗以及其他各方代表团进行了良好的沟通与合作，坚定不移维护伊核问题的政治外交解决进程，为推动谈判在正确轨道上行进发挥了建设性作用。中方将继续坚定支持美伊恢复履约谈判进程，建设性参与后续谈判进程，与各方一道努力推动谈判早日取得成果。

伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪19日表示，伊朗方面开始对国际原子能机构将在伊朗一核设施内安装的监控摄像设备进行技术和安全检查。伊朗和国际原子能机构此前达成协议，国际原子能机构将在12月底前根据双方商定的日期，在卡拉季地区的离心机部件制造车间安装新的监控设备，以代替今年早些时候该设施中被拆除的监控设备。半岛电视台网站评论称，此举展现了伊朗推进谈判的诚意。美国应该相向而行，珍惜来之不易的谈判和对话氛围。

（本报布鲁塞尔12月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月21日 17 版）

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