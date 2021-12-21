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外交部发言人——

立陶宛背信弃义绝不会有好下场

2021年12月21日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月20日电  （记者张远南）外交部发言人赵立坚20日在例行记者会上表示，立陶宛背信弃义，站在公理和正义的对立面，绝不会有好下场。

　　有记者问：据报道，17日，立陶宛农业部官员称，立中贸易争端可能使立损失巨大。立陶宛的遭遇警示其他欧盟国家，如坚持捍卫自身利益和价值观、不照中国政府规矩办事，就会招致此类后果。如明年疫情趋缓，立陶宛农业部长可能率企业团组访台。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，立陶宛在国际上公然制造“一中一台”，彻底背离立方在中立两国建交公报中所作政治承诺，完全违背了一个中国原则这一国际关系基本准则和国际社会普遍共识，必然遭到唾弃和反对。

　　“如果要说规矩，首先国家主权和领土完整不容侵犯是公理和正义。立陶宛背信弃义，站在公理和正义的对立面，绝不会有好下场。立陶宛某些人、某些势力执意同‘台独’分裂势力沆瀣一气，一条道走到黑，终将会被扫进历史的垃圾堆。”他说。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月21日 17 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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