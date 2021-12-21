阿卜杜·拉赫曼

今年，美国从阿富汗的撤离仓皇而狼狈，折射出美国对阿富汗政策的彻底失败，表明美国试图强制改造一个国家的政治方案的破产。

20年前，美国通过发动阿富汗战争，迅速推翻了阿富汗塔利班政权。然而，意欲改造这个国家的政治图谋打了水漂。美国试图通过武力将美式民主移植到阿富汗，这从一开始就不可能成功，因为美式民主根本不符合阿富汗的实际情况。美国国内的民主实践早已陷入危机，但美国妄图搞民主输出的“哲学家们”仍然活跃着，他们顽固地宣称美式民主是世界上最好的，可以被移植到其他国家。事实上，这只是他们一厢情愿罢了。

20年绵延不断的战争，给阿富汗造成巨大灾难和人道主义悲剧：3万多名平民死于战乱，6万多人受伤，超过1100万无辜民众沦为难民。据媒体报道，美国撤离前，阿富汗有72%的人生活在贫困线以下，失业率高达38%，350万儿童失学。联合国儿童基金会的数据显示，阿富汗有包括300万儿童在内的600万人需要人道主义援助。美国发动战争的借口是反恐，结果却是越反越恐。20年来，在阿富汗的恐怖组织从个位数增加到20多个。这些数字是对美国反恐这一冠冕堂皇理由的莫大嘲讽。

“9·11”事件后，美国出现了持久而广泛的反穆斯林情绪，这已成美国政治社会支离破碎的重要原因之一。美国没有与伊斯兰国家建立真正的对话，而是试图将其意志和生活方式强加于这些国家。

美国前国务卿基辛格在《经济学人》杂志上刊文指出，美国的阿富汗败局，与错误的军事和政治目标以及内政的极端分裂都密切相关。人们从中可以得出这样一个结论，即阿富汗战争对美国的最大警示是，霸权主义和强权政治不得人心，按照美国的意愿强行改造一个国家，最终只会无功而返，甚至一败涂地。

（作者为沙特阿拉伯国际问题专家、《中东报》专栏作家）

《 人民日报 》（ 2021年12月21日 17 版）

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