本报记者 陈一鸣 曹师韵

近日，由吉林大学人权研究中心“国际人权与政治问题工作组”撰写的《美国干涉阴云下的世界人权困局》研究报告发布。这份全文1.8万字的研究报告，用大量事实揭露了美国历史上野蛮干涉他国内政的一系列行径，揭示了美式霸权对世界造成的深重灾难。报告指出，美国口头上宣扬“自由”“民主”“人权”等价值理念，其实不过是把这些口号当作打压别国、干涉他国内政的武器，给相关国家带来了重重灾难，更严重污染了自由、民主、人权这些世界各国人民都视为美好梦想的概念。

中国人权研究会秘书长、吉林大学人权研究中心战略规划委员会主任鲁广锦对本报记者表示，进入21世纪以来，美国越来越成为世界人权的破坏者、践踏者，打破了一项项侵犯人权的“纪录”，酿成了一场场人道主义灾难。大量事实表明，美国采取的干涉主义政策给人类社会带来严重灾祸，是赤裸裸的反人道反人权行径，令世界人权事业屡陷困局。

美国堂而皇之地侵犯他国主权，最常见的手段包括军事行动、公开指责、单边制裁和国内决议等，这些行径不仅破坏了相关国家和人民的权利，引发广泛的安全危机，而且对国际法治和秩序构成严重危害，公然挑战和破坏了国际法和国际关系基本准则。

报告指出，美国是世界上干涉别国内政次数最多的国家，并特别擅长利用所谓的“外交保护”插手他国事务。早在19世纪，美国就以行使“领事裁判权”为名，对半殖民地国家的司法裁判权横加干涉。进入20世纪后，美国继续采用类似借口，犯下了干涉格林纳达内政、公然向巴拿马发动武装入侵等一系列恶行。

二战结束后，美国打着“捍卫民主”“人道主义”“反对恐怖主义”等旗号，肆意侵犯别国主权和领土完整，蛮横干涉他国内政，强行改造他国的政治和社会制度，酿成诸多人道主义灾难。朝鲜战争、越南战争、巴拿马战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争、利比亚战争、叙利亚战争……美国动辄威胁他国主权，肆意发动对外军事行动。根据美方的统计数据，自1992年到2017年的25年间，美国对外军事干预高达188次。美军所到之处，民生凋敝，社会动荡，难民流离，苦不堪言。

为了维护自身经济和军事利益，美国拿“民主”“自由”当幌子，破坏安哥拉独立、介入尼加拉瓜内战、插手南联盟内部民族事务，等等。最典型的就是美国在伊拉克采取的一系列军事行动。美国联合西方多国对伊拉克库尔德地区实施联合干涉，在伊拉克内部形成国中国，使伊拉克国内局势愈加复杂混乱。

非武力干涉也是美国惯用的手段。20世纪40至50年代，美国在经济、军事、外交等领域对危地马拉采取全方位制裁，彻底摧毁了当地的民主改革成果，使危地马拉经济发展和民主进程惨遭拦腰斩断。1962年以来，美国对古巴实行了长达近60年的单边制裁，致使古巴经济损失近1500亿美元。新冠肺炎疫情暴发后，在美国的制裁下，伊朗无法正常采购药品、疫苗和防护物资等，人民生命健康受到严重威胁。近几年，美国不断通过签署决议或法案的方式干涉中国内政，“台北法案”“香港人权与民主法案”“涉疆法案”等都是美国利用“人权”“民主”等所谓的“普世价值”干涉中国主权的罪证。

吉林大学法学院国际法学研究人员王艺曌对本报记者表示，与其通过炮制虚伪的“人权问题”对别国事务指手画脚，美国政府更应该正视自身存在的人权问题。在疫情肆虐和经济低迷的双重打击下，美国社会的人权灾难层出不穷，种族歧视与美式“民主”导致的各种乱象愈演愈烈。美国自身践踏人权的事实，既是拆穿美国“人权卫士”谎言的有力证据，也充分证实“美式人权”不应被普世化。国际社会都强烈反对美国借口人权干涉别国内政，期待形成更加公正、合理、包容的全球人权治理，使世界人权事业不断向前发展。

吉林大学人权研究中心执行主任何志鹏指出，美国不是在真正关心人权，而是把人权当作口号去维持在国际社会的霸权地位。人人充分享有人权，是人类社会的伟大梦想。人权实践是多样的，世界各国人民应该也能够自主选择适合本国国情的人权发展道路。

报告强调，人权事业不是说上几句漂亮话就能实现的，它需要踏踏实实的不懈努力、久久为功的持续建设。美国作为世界上最发达的国家，应该放下政治博弈和霸权思维，停止干涉他国内政，为维护世界和平、促进人权发展和人类进步贡献积极力量。

《 人民日报 》（ 2021年12月21日 17 版）

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